Genç Kadın İntihar Etti

Malatya’da 29 yaşındaki bir kadın kendisini evin banyosunda eşarbı ile asarak intihar etti.

Olay, Çöşnük Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre; 29 yaşındaki Sevgi K. adlı kadın, evlerinin banyosundaki demirlere kendisini eşarbı ile astı. Ailesi tarafından fark edilerek baygın halde indirilen kadın, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com