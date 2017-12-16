“Gençler İçine Kapanık Olmamalı”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “ Gelecek Gençlerin’ projesi kapsamında ziyaret ettiği Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelip, fikir alış verişinde bulundu. Öğrencilerden bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Başkan Polat, “Kitap okumak bakış açınızı geliştirir, kültürlü bireyler olmasını olmanızı sağlar. Eğitim insana kişilik kazandırır” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER BAŞKAN POLAT’I ÇİÇEKLERLE KARŞILADI

Her hafta Yeşilyurt’taki bir okulu ziyaret ederek gençlerle sohbet edip fikir alış verişinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı okulda ağırladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Okul Müdürü İsa Ünver, ilçedeki eğitim faaliyetlerinin artması noktasında büyük destek veren Başkan Polat’a Okul yönetimi ve öğrenciler adına teşekkürlerini sundu.

“GENÇLERİMİZ İÇİNE KAPANIK OLMAMALI, DÜŞÜNCELERİNİ ÖZGÜRCE SÖYLEMELİ”

Gençler başta olmak üzere ilçede yaşayan her vatandaşın görüş ve önerisinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Başkan Polat, “ ‘Gelecek Gençlerin‘ projesiyle ziyaret ettiğimiz okullarımızda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi dinliyoruz. Sohbetlerimizde gençlerimizin sorunlarını dinliyor ve çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz içine kapanık olmamalı, düşüncelerini özgürce söylemeli ve fikirlerini rahatlıkla paylaşmalıdır. Bizde bu sohbetlerden ciddi şekilde faydalanıyoruz, gençlerimizin farklı düşünceleri ilçemize yeni yatırımlar kazandırma noktasında yolumuzu aydınlatıyor” dedi.

“ECDADIMIZA LAYIK OLMAK İÇİN HEYECANLI VE CANLI OLACAĞIZ, DİRİLİĞİMİZİ MUHAFAZA EDECEĞİZ”

Gençlerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu hatırlatan Başkan Polat, kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan öğrencilere teşekkürlerini sunarken, “Okula giriş yaptığım andan itibaren enerjik haliniz, heyecanınız ve coşkunuz beni açıkçası duygulandırdı, bizler sizlere layık olabilmek ve halkımıza en güzel hizmetleri sunmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizin bu heyecanınız ve enerjik haliniz gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Heyecanınızı canlı ve diri tutun, hedefe ulaşmak için ayaklarınızı yere sağlam basın ve yaptığınız işin peşini asla bırakmayın. Bu vatanın heyecanını koruyan, sürekli yenilik ve değişim peşinden koşan, bulunduğu noktadan daha ilerisini hedefleyen gençlere ihtiyacı vardır. Çanakkale’de lise son sınıf öğrencileri o dönemde bu vatanı korumak için cephede savaşmış ve şehit olmuştur, Allah’a şükürler olsun ki böylesine asil bir ecdadın torunlarıyız. Suriyeli, Irak’lı kardeşlerimizin sığınacakları bir Türkiye var, dünyanın dört bir tarafında deprem, afet, tsunami veya başka bir olay olur bu millet yardım elini oraya uzatır ancak bizim gidecek başka bir vatanımız yok. Vatanımız üzerinde plan yapmaya kalkan bütün emperyalist güçler boşuna uğraşmasınlar hevesleri kursaklarında kalır. Bu gerçekleri göz önünde bulundurup canlı olacağız ve sürekli diri ve ayakta kalacağız. Bizim tek umudumuz ve geleceğimiz gençlerdir.” dedi.

“KİTAP OKUYARAK UFKUNUZU GENİŞLETİN, ÖZGÜVENİNİZİ ARTIRIN”

Okulda edinilen bilgiyle yetinilmemesi gerektiğini belirten Polat, “Okul dışında da kendinizi yetiştirmek, geliştirmek için yapılması gerekenleri göz ardı etmeden yerine getirmelisiniz. Günde en az yarım saat kitap okumak, hem okuma hızınızı artıracak hem de ufkunuzu genişletecektir. Aynı zamanda kelime hazinenizi artıracak ve sizlere öz güven katacaktır. Kitap okumak bakış açınızı geliştirecek, sizleri kültürlü birer birey haline getirecektir. Ayağı yere basan, öz güveni olan, donanımlı ve bilgi sahibi bireyler olmak için kendinizi her açıdan geliştirmemiz şarttır. Mutlaka en az iki yabancı dil öğrenmelisiniz. Yeşilyurt Belediyesi sizin yanınızdadır, yeter ki okuyun ve okul yıllarınızı boşa geçirmeyin ” şeklinde konuştu.

BAŞKAN POLAT ÖĞRENCİLERİN İSTEK VE ÖNERİLERİNİ DİNLEYEREK NOT ALDI

Öğrenciler büyük bir ilgi ile izledikleri söyleşide yöneltilen tüm sorulara detaylı yanıtlar veren Başkan Polat, okulun fiziki durumuna yönelik konular başta olmak üzere istek ve önerileri dikkatlice dinleyerek, not aldı.

Öğrencilerin bütün sorularına detaylı olarak yanıt veren Başkan Polat, öğrencilerin büyük kısmının ‘ Kütüphanemizde yeterli kitap yok, ayrıca bilgisayar istiyoruz” şeklindeki taleplerin yerine getirilmesi talimatını verirken, “Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitime çok büyük önem veriyoruz. İlçemizdeki okullarımızın taleplerini imkânlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. Sizin kitap isteğiniz beni çok mutlu etti, öğrencilerimizin okuması ve araştırma yapması için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Okul kütüphanesine 100 adet kitap ve bir adet bilgisayar göndereceğiz. Kitaplar raflarda kalmayacak yalnızca okuyacaksınız ve yeni bilgiler öğreneceksiniz” dedi.

Polat ayrıca bir öğrencinin ‘Çanakkale’ye gitmek istiyoruz” talebine olumlu yanıt verirken, 2018 yılı içerisinde Çanakkale’ye gerçekleşecek gezi, inceleme ve araştırma turuna gitmek isteyen öğrencileri dâhil edeceklerini söyledi.

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