2071 Gençlik Hareketi Malatya İl Başkanı Mehmet Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, gençliği önemsediklerini belirterek, “Her zaman gençlerin yanında olacağız” dedi.

2071 Gençlik Hareketi Malatya İl Başkanı Mehmet Yılmaz, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Gürkan’ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Başkanımızı ziyaret ettik. Kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Yapacağımız çalışmalar için desteklerini aldık. Önümüzdeki günlerde daha farklı projelerle birlikte olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Gençliği önemsediklerini ve her zaman gençlerin yanında olacaklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, “2071 gençliği de 2023 de hepsi bizim gençliğimiz. Gençlerimizin dernekleşmesi ve sivil toplum örgütlerine üye olmaları bizleri memnun etmiştir. Neticede örgütlü toplumlar her zaman için grup dinamiği açısından, memleketin milli değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması ve gençlik heyecanlarına güzel şeyler kanalize etme açısından önemli görevler ifa ediyorlar. Bu anlamda 2071 gençliğini önemsiyoruz. Ve bundan sonraki çalışmalarınızda da yanınızda olacağız” diye konuştu.