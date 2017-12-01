Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi İnönü Üniversitesi’nde okuyan öğrencilere yönelik bir röportaj gerçekleştirdi. Üniversite yerleşkesi içerisinde yapılan röportaja öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi.

“Gençliğin En Büyük Sorunu Nedir?” sorusunu gençlere yönelten Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri; işsizlik, ulaşım, kitap okumamak, ahlaki çöküntü, internet bağımlılığı, tembellik, vizyonsuzluk, gelecek kaygısı gibi farklı farklı yanıtlar aldılar.

Söz konusu röportajla ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Kent konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi İbrahim Tercan, “Biz Gençlik Meclisiyiz ve gençlik meclisi olarak görevlerimizden biri de gençlerin sorunlarıyla ilgilenmek, bu sorunlara çözüm arayışı içerisinde olmak. Bu sorunlara yönelik yine en iyi çözüm yolunun gençleri daha iyi anlayan biz gençlik meclisleri olacağını düşündük ve yapacağımız organizasyonlarda, sosyal ve kültürel etkinliklerde bu sorun veya sorunları gündeme getirerek çözümler bulmaya çalışmaktır. Bu kapsamda bizlere destek veren İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne teşekkür ederim.” dedi.

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