Gençlik Konserine İlgi
İnönü Üniversitesi Gençlik Orkestrası’nın konseri ilgi çekti.
Malatya Park’ta İnönü Üniversitesi Gençlik Orkestrası tarafından “Notaların Dansı” konseri düzenlendi. Şef Hasan Arapgirlioğlu yönetimindeki orkestra birbirinden güzel bestelerle, alış veriş mağazasına gelen vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.
Kimi vatandaşlar, besteleri dinlerken kendilerinden geçerken kimileri ise orkestrayı görüntüleme yarışına girdi.
2010 yılında kurulan İnönü Üniversitesi Gençlik Orkestrası’nın bundan sonrada konserlerine devam edeceği kaydedildi.
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