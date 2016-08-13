Genelkurmay Başkanı ve Komutanlar Malatya’da

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Malatya’da.. Valilik ziyareti sırasında vatandaşlar komutanlara tezahürat yaptılar.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar,7. Ana Jet Üssü, 2. Ordu Komutanlığı ve Malatya Valiliği’ni ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Malatya’ya ziyaret gerçekleştirdi. Diyarbakır ve Van’ı ziyaret eden Akar, Diyarbakır’dan helikopterle Malatya’daki 7. Ana Jet Üssü’ne indi. Darbe girişiminin olduğu gece üsse inen kargo uçakları hakkında bilgiler aldığı öğrenilen Akar, daha sonra helikopterle 2. Ordu Komutanlığı’na geçti.

2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’i ziyaret eden Akar, yaklaşık bir saat süren görüşmede, brifing aldı.

15 Temmuz’da FETÖ/PDY darbe girişimi esnasında, 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üssü’nde yaşananlarla ilgili bilgiler alan Orgeneral Akar, daha sonra kuvvet komutanlarıyla birlikte Malatya Valisi Mustafa Toprak’ı ziyaret etti. Akar’ı Vali Toprak, Vali Yardımcıları ve İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik etti.

Kapalı Çarşı üzerinde toplanan vatandaşlar Valilik çıkışında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı alkışlayarak, “Türkiye seninle gurur duyuyor, helal olsun sana” dedi. Orgeneral Akar ise, vatandaşları selamlayarak, teşekkür etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kuvvet Komutanları ve Vali Toprak, ardından 7. Jet Ana Üs Komutanlığını ziyaret ettiler. Komutanlar daha sonra Vali Mustafa Toprak tarafından uğurlandılar ve Malatya’dan ayrıldılar.

Ferdi DURDU, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- Bülten