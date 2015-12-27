Genetik Mutasyon, Obeziteye Yol Açıyor…



Bilim adamları, belirli bir gende meydana gelen mutasyonun obeziteye yol açtığını belirledi.



BBC‘nin haberine göre Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi‘nde fareler üzerinde yapılan testler, mutasyona uğrayan farenin beyninin iştah hormonlarındaki değişikliklere verdiği tepkinin sekteye uğradığını, bunun da beyne “artık yemek yeme” mesajının gönderilmesini engellediğini gösterdi.



Bilim adamları, Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör (BDNF) adı verilen gen nedeniyle mutasyona uğrayan farelerin normalden yüzde 80 oranında daha fazla yemek yediğini belirledi.



Yemek yedikten sonra insülin ve leptin gibi hormonların beyne “artık yemek yeme” mesajı gönderdiğini belirten bilim adamları, mutasyona uğrayan farelerde söz konusu mesajın hormonlardan beynin doğru merkezine iletilmek üzere kana geçmediğini belirledi.



Araştırmayı yöneten Prof. Baoji Xu, BDNF geni mutasyona uğradığında nöronların birbirleri ile iletişim kuramadığını, leptin ile insülin mesajlarının iletilmediğini, dolayısıyla iştahta herhangi bir azalma olmadığını söyledi.



“Nature Medicine” dergisinde yayımlanan araştırmanın, obezitenin önlenmesinde yeni bir çığır açabileceği belirtildi.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

