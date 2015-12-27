Tüp Bebek ve Genetik Tanı Merkezi Sahibi Doktor Fethiye Ersan, “Doğu ve Güneydoğu illerinde daha fazla yaşanan akraba evliliği ile genetik hastalıkları daha fazla görülüyor” dedi.

Malatya’da önümüzdeki günlerde hizmete girecek merkezin sahibi olan Ersan, yaptığı açıklamada, “Bölgemizde ve Malatya’da da görülen trombofili hastalığı, tekrarlayan gebelik kayıplarına neden oluyor. Doğu ve Güneydoğu illerinde daha fazla yaşanan akraba evliliği ile genetik hastalıkları daha fazla görülüyor” ifadelerini kullandı.

Doktor Ersan daha sonra şunları belirtti:

“Akraba evliliği ile veya normal evlilikle ortaya çıkan embiryo bozuklukları çalışma ile sağlıklı bebek dünyaya geliyor” şeklinde konuştu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Adana gibi illerde Akdeniz anemisi olarak bilinen Talesemi hastalığının daha fazla görüldüğüne parmak basan Ersan, “Bu hastalık erken ölümlere neden oluyor. Lösemili aileler için de bu söz konusudur. Bu ailelerde üzücü bir tablo meydana geliyor. Talesemi hastası olan ailelere tüp bebek öneriyoruz.

Sağlıklı embiryo anne rahmine yerleştirilecek ve sağlıklı bebek dünyaya gelecek. Ailelerin bilinen, daha önce genetik hastalık geçirmiş olan varsa rapor olarak bize gönderilmiş olması, bu aileye yapacağımız hizmeti hızlandıracaktır” dedi.

Ankara’dan sonra Anadolu’da tek Genetik Tanı Merkezi olduklarına dikkat çeken Ersan, “Genetik teşhisinden sonra ona göre tedavimizi uygulayacağız. Tek gen hastalığının diğer bireylere geçmesine engel olmaya çalışıyoruz. Hastalıklı olan embiryo ekarte edilip, seçilip, sağlıklı olan embiryo transfer edilecek. Sağlıklı embiryoları anne rahmine yerleştirerek, sağlıklı bebeğin dünyaya gelmesi için başvuranlara yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.