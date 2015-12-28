‘Gergedan’ı Jandarmaya Verdi
Son günlerde Türkiye gündeminden düşmeyen Gergedan böceğinin 90 bin dolara satıldığı iddiası sonrası vatandaşlar buldukları gergedan böceklerini yetkililere veriyor.
Malatya’nın Dilek Mahallesi’nde Salih Gürbüz, akşam evde televizyon gergedan böceği haberini izledi. Bir süre sonra balkona çıkan Gürbüz, gergedan böceğini görünce hemen bir kavanoza koydu. Daha sonra jandarmayı arayan Gürbüz, televizyonlarda gördüğü gergedan böceğini evinde gördüğünü ve yetkileri aradıklarını söyledi. Bulduğu gergedan böceğinin jandarma tarafından Milli Parklar Müdürlüğü doğa koruma şube müdürlüğüne teslim edileceğini belirten Gürbüz, ilk kez böyle bir böceğe rastladıklarını söyledi.
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