‘Giremezsiniz Dediler,Tek Tek Girdik’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,”Kış döneminde ‘giremezsiniz’ dedikleri, terör örgüt PKK’nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir. Son 5 ayda 22 ilde 661 sığınak ve barınak imha edilmiştir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, ile birlikte Adıyaman’a gitti. Soylu, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti milletvekilleri Adnan Boynukara, Halil Fırat ve Salih Fırat ile birlikte Adıyaman Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti. Valilikte güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Soylu daha sonra bir hayırseverin yaptırdığı polis merkezinin açılışına katıldı. burada yaptığı konuşmada terör örgütünü tasfiye noktasına geldiğini anlattı. Türkiye’nin dünden daha iyi noktada olduğunu bildiren Soylu, herkesin yarın bugünden çok daha iyi noktada olacağına inanılmasını istedi.

Güvenlik güçlerinin kararlılık ve cesaretle kahramanlık destanı yazdığını ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gönlünüz rahat olsun. Terörle mücadelemiz, terörü tasfiye noktasına gelmiştir. Biz terörü tasfiye edeceğiz. Sadece orada kalmayacağız. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın talimatı, Başbakanımızın ortaya koymuş olduğu iradeyle birlikte Doğu ve Güneydoğu bir taraftan istihdam, turizm ve kardeşliğin tesis edildiği bir alan olacak. Göreceksiniz ki bunu en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 3-4 aydır Doğu ve Güneydoğu’da vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Bunun bir bölümü arkadaşlarımızla terörle nasıl mücadele edeceğiz kararlılığı içinde yapılan değerlendirmelerdir. Bir bölümü de vatandaşlarımızla geçirdiğimiz zamandır.”

8 BİN 477 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soylu, terörle mücadeleyle ilgili son gelişmelere değinerek şunları kaydetti: “Kış döneminde ‘Giremezsiniz’ dedikleri terör örgütü PKK’nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir. Son 5 ayda 22 ilde 661 sığınak ve barınak imha edilmiştir. Son dönemlerde PKK ve KCK’nın şehir yapılanmalarına karşı ciddi operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Son 5 ayda 8 bin 477 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2 bin 603 kişisi tutuklanmıştır. Bu örgütlere lojistik ve finans kaynağı desteği verdiği tespit edilmiş 79 belediyeye görevlendirme yapılmış, son 5 ayda 49 üst düzey terörist yakalanmış, 689 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yine son 5 ayda 126 eylem engellenmiştir. Bunların içerisinde, patlayıcı, canlı bomba, bombalı araç eylemleri de mevcuttur. Aslında listemiz çok daha uzun. Bu gücün daha da artması için Bakanlığımız tarafından 11 bin polis, 28 bin 550 jandarma, 635 sahil güvenlik, 21 bin 716 güvenlik korucusu alımı devam etmektedir.”

Kaynak:AA