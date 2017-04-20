“Giresun’a Kazanmak İçin Gideceğiz”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Giresunspor’u yenerek, yeniden galibiyet serisi yakalayıp, Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor.

Ligde geride kalan iki haftada 6 puan kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor, Cumartesi günü 18.30’da Giresun Atatürk Stadı’nda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, zorlu maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde yaptığı son çalışmayla tamamladı.

YABANCI FUTBOLCULARLA AYRI TOPLANTI

Teknik Direktör İrfan Buz, antrenman öncesi antrenman sahasının ortasında futbolcularla yaklaşık 10 dakika süren bir toplantı yaptı.

Futbolculara, Eskişehirspor maçını geride bıraktıklarını anlatan Buz, “Giresunspor deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Aslanlar gibi mücadele edip, 3 puanı alacağız” dedi.

Buz, toplantı sonrası yabancı oyuncuları ayrıca toplayıp bir konuşma gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İrfan Buz, Sportif Direktör Ali Ravcı ile antrenman sahasında bir süre özel olarak görüştü.

AYİTE TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Tendonunda ağrısı olan forvet oyuncusu Jonathan Ayite, Malatya’daki son çalışmada takımdan yarı bir çalışma gerçekleştirdi.

Kondisyoner Evrim Esendemir nezaretinde saha etrafından birkaç tur yürüyüş gerçekleştiren tecrübeli futbolcu, takımdan ayrı yaptığı çalışmadan sonra tesislere geçti.

Ayite’nin Giresunspor deplasmanında kafilede yer alacağı kaydedildi.

İKİ FUTBOLCU KADRODA YOK

Bir süredir eksikler nedeniyle sıkıntı yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor, Giresunspor deplasmanına da iki eksikle gidecek.

Eskişehirspor ile Malatya İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmada kırmızı kartla oyundan ihraç edilen forvet oyuncusu Eren Tozlu ile dördüncü sarı kartını gören defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, Giresunspor maçında tribünde oturacak.

Kart cezası dolan orta saha oyuncusu Azubuike Okey, Giresunspor maçı kadrosunda yer alacak.

FUTBOLCULARIN HIRS VE İSTEKLERİ TEKNİK HEYETİ SEVİNDİRDİ

TFF 1. Lig’de geride kalan iki haftada 6 puan kaybetmesine rağmen en yakın rakiplerinin 5 puan önünde zirvede yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, Giresunspor deplasmanında mutlak galibiyeti hedefliyor.

Ligde geride kalan 28 haftada 16 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolcuların tek düşüncesi zorlu Giresunspor deplasmanından 3 puanla ayrılmak.

Hazırlıklar esnasında futbolcuların hırslı ve istekli oluşları dikkatlerden kaçmadı. Teknik Direktör İrfan Buz ile ekibi, futbolcularla çalışmalar esnasında yakından ilgilendi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi