“Gizli Anlaşma Yapmayız!..”

Turgut Özal Tıp Merkezi’ndeki kantinde satılan ürünlerin piyasa fiyatının çok üzerinde olduğu iddialarına; İnönü Üniversitesi tarafından yazılı açıklama yapıldı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik’de iddialar ile ilgili olarak görüşlerini dile getirdi.

Rektör’ün Değerlendirmesi

Üniversitedeki bütün ihalelerin göreve başladığı günden bu yana kameralar önünde yapıldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Çelik, ” Diyelim ki bir yeri kiralamak için 10 tane işletmeci başvuruyor; bu kişiler ile masaya oturulup açık artırma yapıyor ve en yüksek fiyatı veren kiracı olarak işe başlıyor. Ama ona belli şartlar koyuyoruz. Bu şartlar arasında; satacağı ürünlerin fiyat konuları da bulunuyor. Tabi ürünlerin zamlanması durumunda ise bunu mutlaka üniversite yetkililerine bildirecek ve ona göre izin verilecek. Maalesef üniversitemizin girişinde bulunan kantin işletmecisinin, üniversiteden izin almadan ücretleri artırdığını tespit ettik. Bununla ilgili gerekli tahkikatı yaptık, gerekli ikazda bulunduk. Biliyorsunuz bu tip işletmelerde; üç kez ikaz yapılıp yerine getirilmez ise tasfiye hakkımız bulunuyor. Malatya kamuoyu merak etmesin; onların hak ve hukukunu korumakta bizim görevimizdir. Hiç kimsenin haksız bir şekilde üniversitenin sırtından para kazanmasına izin vermeyiz. Biz kimse ile kapalı gizli bir anlaşma yapmayız. ” ifadelerini kullandı.

Üniversite’den Yapılan Açıklama

İnönü Üniversitesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından; Turgut Özal Tıp Merkezi içerisinde bulunan otopark alanı ve kantin ile ilgili iddialar konusunda yapılan açıklama şöyle;

“Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda özel bir şirkete kiraya verilmiştir. Otoparkın işletilmesi konusundaki tüm ayrıntılar ve uygulanacak fiyat tarifeleri, düzenlenen kira sözleşmesi ile Üniversitemiz tarafından belirlenmiştir. Halen uygulanan otopark fiyatları da ilimizde ve il dışındaki emsal kuruluşlarda uygulanan fiyatlar baz alınarak, 07.09.2011 tarihinde Üniversitemizce belirlenmiş olup, bu fiyatların uygulamasına devam edilmektedir. Otopark ücretleri Tıp Merkezimizin girişindeki turnike sisteminden tahsil edilmektedir. Ancak, hastanemize giriş yapan araçlardan ilk on dakika için ücret alınmamakta, on dakikadan fazla süre kalındığında ücret alınmaktadır. Hastanemizde ücretli otopark yanında yönlendirme levhaları ile gösterilen 2000 m2 yüzölçümüne sahip ücretsiz bir otopark da mevcuttur. Vatandaşlarımız bu otoparklardan istediklerini kullanabilmektedirler.

Turgut Özal Tıp Merkezinin zemin katında faaliyet gösteren kafeteryada çeşitli sıkıntılar yaşandığı haber konusu yapılmaktadır. Söz konusu kafeterya, yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik çerçevesinde, vatandaşlarımıza kesintisiz ve daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla özel bir şirkete kiraya verilmek suretiyle işletilmektedir. İşletmede hazırlanan ve sunulan yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı, fiyatların Üniversitemizce belirlenen seviyenin üzerine çıkarılmaması, çalışanların tutum ve davranışları, depolama, temizlik, atık toplama, ısıtma soğutma sistemleri v.b. gibi her türlü faaliyet unsurları Rektörlüğümüzce oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından denetlenmekte ve olumsuz bir durumla karşılaşıldığında derhal gerekli uyarı ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Kafeteryada uygulanan fiyatlar ilimizde faaliyet gösteren emsal işletmelerde ve çevre illerdeki üniversite kafeteryalarında uygulanan fiyatlar baz alınmak suretiyle Aralık 2011 tarihinde belirlenmiş ve halen aynı fiyatların uygulanmasına devam edilmektedir. Kiralanan mekanlarda Denetim Komisyonumuzca sık sık, sadece ürünlerin fiyatları değil tüm yönleriyle denetimler yapılmaktadır. Bu kapsamda 21.09.2012 tarihinde yapılan denetimlerde söz konusu mekanda 22 kalem ürünün fiyatlarının yüksek olduğu tespit edilmiş olup, kiracı firma; Rektörlüğümüzce belirlenen fiyatların uygulanması gerektiği hususunda sözleşme hükümleri doğrultusunda uyarılmıştır. Tekerrürü halinde mevzuat hükümleri uyarınca gerekli müeyyide uygulanacaktır.

Basında çıkan haberlerde vurgulanan Tıp Merkezimizdeki kafeteryadan yararlanan vatandaşların dışarıdan yiyecek getirmemeleri de; işletmeci firmanın uygulaması olup, kira sözleşmemizde böyle bir hüküm bulunmadığından kiracı şirkete bu konuda da gerekli uyarı yapılmıştır. Ayrıca hastanemize gelen hasta yakınlarının konaklama, beslenme ve giyim – kuşam ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, imkanı olmayanlara ücretsiz olmak üzere hizmet veren 64 oda ve 130 yatak kapasiteli Hasta Yakınları Konukevimiz mevcut olup, burada özellikle il merkezi dışından gelen vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Ayrıca TÖTM yanında yapımı devam eden ve kısa süre sonra faaliyete geçecek olan mini AVM ile hasta yakınlarımıza alternatif alışveriş imkanı sunulacaktır.

Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde yapılan gözlemevi; Fen Edebiyat Fakültesi ilgili bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarında yararlanmaları amacıyla; Kubat Gıda Tem. Med. Ot. İşt. Tur. İnş. Tah. Ltd. Şti. tarafından 11.04.2011 tarih ve 2011/18 sayılı dilekçe ile Rektörlüğümüze yazılı başvuruda bulunularak sözkonusu binanın Üniversitemize bağış olarak yaptırılması talebinin uygun görülmesi üzerine, inşa edilmiştir. Projesi, yaklaşık maliyeti ve diğer kontrol işleri Üniversitemiz teknik elemanları tarafından yürütülen bina, 20.01.2012 tarihinde tamamlanarak Rektörlüğümüz yetkili elemanları ve Gökbilimleri, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından tutanak ile teslim alınmıştır. Gözlemevi binası inşaasının Turgut Özal Tıp Merkezi Kafeterya ve Medikal Satış yeri ihalesi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu ihale mahalli gazetelerde ilan verilmesi ve bunun sonucu 13 isteklinin ihale dosyası satın alması suretiyle 2886 Sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre gerçekleştirilmiştir. Bahsekonu binanın açılışı, 18.05.2012 tarihinde Toplu Açılış Töreniyle yapılmıştır.

Ayrıca Üniversitemizde, birçok hayırsever kişi ve şirketler tarafından bağış şeklinde binalar yaptırılmıştır. Üniversitemiz; İlahiyat Fakültesi binası (Malatya Girişim Grubu),Hasta Yakınları Konukevi (MİAD ve Malatya Belediyesi),Darende Meslek Yüksekokulu binası (Bekir Ilıcak), Kale Meslek Yüksekokulu binası (İzollu Vakfı), Hekimhan Meslek Yüksekokulu binası (Mehmet Emin Sungur ve Hayırsever Hekimhanlılar),bağış yolu ile yaptırılarak hizmete sunulan birimlerimizden bazılarıdır.”

Kaynak : Görüş Gazetesi