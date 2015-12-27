Gölet mi, Baraj mı?

Malatya merkez Yaygın Kasabası’nda gölet ya da baraj yapılması konusunda olumlu gelişme sağlandığı bildirildi.

Yöre halkı adına açıklama yapan Mehmet Nuri Alan, AKP Malatya milletvekili Ömer Faruk Öz, Ziraat Odası Başkanı Bayram Polatbaş, DSİ Elazığ Bölge Müdürü Nevzat Aksu ve bazı belediye başkanları olduğu halde Yaygın’da toplantı düzenlendiğini bildirdi. Buradaki sulama suyu sıkıntısının giderilmesi için gölet mi, yoksa baraj mı yapılacağına teknik inceleme sonunda karar verileceğini söyleyen Alan, yöre halkının baraj yapılması konusundaki taleplerini yetkililere ilettiklerini vurguladı.

AKP Malatya milletvekili Ömer Faruk Öz’ün ise, göletin hizmete sunulmasının erken, barajın ise geç olacağını söylediğini bildiren Mehmet Nuri Alan, sulama suyu sıkıntısının giderilmesi noktasında beldede bir araya gelinmesinden dolayı mutlu olduklarını ve katılanlara teşekkür ettiklerini söyledi.