‘Gömü’yü Enstain Buldu

Malatya’da Narkotik ekiplerinin takip ettiği bir şüphelinin kaldığı evin bahçesinde narkotik köpeği Enstain ile yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette 9 kilo 750 gram esrar maddesi bulundu.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, sokakta esrar satanlara ve bunlara esrar temin eden satıcılara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında piyasaya esrar maddesi sürdüğü belirlenen 2 kişiyi takibe aldı.

Narkotik ekiplerinin yaklaşık 2 hafta takibe aldığı bir şüphelinin kaldığı ev ve bahçesi gözetim altına alındı. Mahkeme kararı ile eve düzenlenen baskında esrar maddesi bulunamadı. Ancak operasyona katılan narkotik köpeği Enstain ile bahçe içerisinde arama yapıldı.

Enstain adlı narkotik köpeğin evin bahçesindeki bir noktada tepki vermesi üzerine narkotik polisleri, ellerine kazma kürek alarak o noktayı kazmaya başladılar.

Polisler toprağa bir çuval içerisinde gömülü vaziyette 9 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirdiler.

Toprağa gömülü esrarı bulanan narkotik köpeği Enstain’in 5 yıldan beri Narkotik operasyonlarda görev yaptığı belirlendi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com