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Malatya Haber -

“Görevimiz Devleti Yüceltmektir”

“Görevimiz Devleti Yüceltmektir”
  • 13.04.2017
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Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Dr. Ömer Faruk Kalı ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Kalı ve Yönetim Kurulu üyeleri kabulünden dolayı Vali Toprak’a teşekkür ettiler. Başkan Kalı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile tanıştıktan sonra Vali Toprak ziyaretçilerine “Siyasi Partilerin ülkeyi yönetme adına yükümlülük ve mesuliyeti var. Demokrasinin en önemli unsuru olarak ifade edilen bu noktada önemli bir işlevi var. Siyasetle birlikte ülkeye hizmet etme noktasında katkılarınız için, olacak katkılarınız için teşekkür ediyorum.

Siyasiler olarak görevimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletimize hangi nokta da olursak olalım yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde katkı sağlamaktır, devletimizi yüceltmektir. Dolayısı ile vatandaşımızı, insanımızı yücelteceğiz ki Devletimiz yücelsin.

İnsanlarla olan diyalogu, güzellikleri hep birlikte herkesin kendi sorumluluğuna göre yerine getirmesi gerekiyor.

Sizlere bu manada başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun.”dedi.

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