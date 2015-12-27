Grassroots Futbol Etkinliği



Grassroots Çocuk Futbol Etkinliği, Malatya’da düzenlendi.



UEFA Grassroots Çocuk Futbol Etkinliği Programı üyesi tüm ülkelerde gerçekleştirilen etkinliğin Malatya’daki organizasyonunu, Türkiye Futbol Federasyonu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi birlikte düzenledi.



Yeşiltepe Stadı’nda yapılan etkinliğe, 8 okuldan 200 öğrenci katıldı. Futbol adına çeşitli aktivitelerin yapıldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.



Milli Eğitim Müdürlüğü İl Okulu Futbol Koordinatörü Sinan Alkış, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların hayatlarında farkındalık oluşturulmasını amaçlayan bir etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.



Alkış, ”Etkinliklerde çocukların spor yapmasına ve sosyalleşmelerine olanak sağlanmaktadır. Çocukların hayatında fark oluşturmayı, başta fiziksel ve kültürel olmak üzere, çok yönlü gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu noktada futbol şenliğini oldukça önemsiyoruz” dedi.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

