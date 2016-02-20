“Gün Birlik Günüdür.. Bunları Yok Edeceğiz”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, PKK’lıların ‘lağım faresi gibi geceleri ortaya çıkıp, kahpece saldırdıklarını’ söyledi.

Şahin, AKP Hekimhan İlçe Başkanlığına yaptığı ziyarette, “Ülkemiz üzerinde bir takım kirli emelleri olan ve ne olduğu belirsiz olan karanlık güç odakları dün olduğu gibi bugünde yine aynı senaryoları yürürlüğe koymaya çalışıyorlar. Bu karanlık odakların içerilerdeki piyonları ile mücadele noktasında hayatlarını, canlarını kaybeden ve hakkın rahmetine kavuşan bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve bütün milletimize baş sağlığı diliyorum. Şuanda hastanelerde şifa bekleyen gazilerimize de Allah’tan şifa diliyorum, cenabı Allah onlara hayırlı ömürler ihsan etsin. Bu ülke üzerinde ve İslam coğrafyasının tamamında emelleri olan bir takım güçleri de Cenab-ı Allah kahretsin. Biz ülke ve millet olarak ne zaman güçlü olsak, ne zaman birlik ve beraberlik içerisinde olsak mutlaka aramıza bir takım nifaklar sokarak kendi emellerini işletmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

PKK terör örgütünün piyon olduğunu kaydeden Şahin, Türkiye’nin tüm olumsuzluklara rağmen terör belasından kurtulacağını söyledi. Şahin, “Biz bu yüzyılın başında işgale uğradık, o işgale bütün milletimiz kazmasını, küreğini, orağını, çekicini, tırpanını alarak karşılık verdi ve düşmanı denize döktü. O zaman yurdumuzu işgal eden o kirli mihrakların tek bir amacı vardı. İçimize, kendilerine benzeyen, milli olmayan, yerli olmayan, bazı lağım farelerini sokmak ve kendi pis emellerine artık fiili savaş yerine bu piyonlarla ulaşmak. Bu piyonlar lağım farelerine çok benziyorlar. Bunların hiçbir tanesinin ilkesi yok, dini yok, Allah tanımazlar, peygamberlere inanamazlar, Kürt gibi düşünmezler, Kürt gibi yaşamazlar, Alevi gibi düşünmezler, Alevi gibi yaşamazlar, Ali’siz Alevilik derler Marksizm’i kendilerine şiar edinirler. Sonuç olarak bunlar lağım fareleri gibi gece gün yüzüne çıkarak kahpece askerimize, polisimize saldırırlar. Bunlar erkekçe askerimizin karşısına çıkmazlar, etek giyerek askerimizden polisimizden kendilerini saklarlar. Bunlar hiç kimseye benzemiyor bunların uzantıları yurt dışında. Biz yüz yıl önce bunları nasıl denize döktüysek aynı şekilde ülkemizden def edeceğiz. Yüz yıl önceki o birlik ve beraberlikle bunları yok edeceğiz. O yüzden gün birlik ve beraberlik günüdür” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında AKP’nin ülkeye önemli hizmetler verdiğini de dile getiren Şahin “Evet bazıları bu gerçekleri görüyor ve söylüyor ama CHP’liler de bu gerçekleri görmemezlikten geliyorlar. Bunlara ‘sizin çapınız bu diyorum’ hopluyorlar. Kardeşim eğer çapınız yetiyorsa yerelde yapamadıklarımızı anlatın, genelde yapamadıklarımızı anlatın. Siz bu ülkeye o kadar hizmette bulunmuş yüzde 52 ile seçilmiş, milletin gönlünde taht kuran Cumhurbaşkanımıza hakaret etmekle bir yere varamazsınız, bu döner dolaşır size gelir. Bunlar, Cumhurbaşkanına hakaret etmekle siyaset yaptıklarını düşünen küçük beyinli, beyincikleri bile çalışmayan insanlardır. Biz birlik, beraberlik diyoruz, onlar ayrımcılıktan yana tercih kullanıyor ama biz onların seviyesine inmeyeceğiz. Bizim seviyemiz belli, biz milletimiz için hayatımızı ortaya koymuşuz” şeklinde konuştu.