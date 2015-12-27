“Gündemde Kongre Yok”

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Malatyaspor’un kulüp basın sözcüsü Selim Pilten, teknik direktör sorununu en kısa sürede çözeceklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor’da, teknik direktör Mustafa Uğur ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kurulu İstanbul’da bir toplantı yaptı. Kulüp başkanı Adil Gevrek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, takımın başına geçecek olan isimle ilgili detaylı bir görüşme yapıldığı öğrenildi. Özellikle toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin söylediği isimlerle ilgili olarak bir liste oluşturulduğu ve bu liste üzerinden teknik direktörlerle görüşmelere başlandığı bildirildi.

PİLTEN: “GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK”

Yeni Malatyaspor Kulüp Basın Sözcüsü Selim Pilten, teknik direktör arayışları çerçevesinde yönetim kurulunun listesinde bulunan isimlerle görüşmelere başladığını ifade etti.

Pilten, Mustafa Uğur ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kurulunun İstanbul’da bir değerlendirme yaptığını belirterek, “Teknik direktör arayışlarına başladık. En kısa sürede teknik direktör sorununu çözmek istiyoruz. Bu noktada yönetim kurulu toplantısında ortaya çıkan isimlerle görüşmeler devam ediyor” dedi.

“GÜNDEMİMİZDE KONGRE YOK”

Pilten, yönetim kurulunun gündeminde kongre olmadığını belirtti. Kulüp başkanı Adil Gevrek’in ‘yönetimi güçlendirme adına bir kongre yapabiliriz’ açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Pilten, “Başkanımız, ‘kongre yapacak mısınız?’ sorusu üzerine ‘yönetimi daha da güçlendirme adına kongre yapabiliriz’ demişti. Ancak şu anda gündemimizde kongreyle ilgili bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“KAMP ANTALYA’DA OLACAK”

Pilten, takımın ikinci yarı kamp çalışmaları kapsamında 26 Aralık Cuma günü Antalya’da toplanacağını kaydetti.

Kamp programında herhangi bir değişiklik olmadığını ifade eden Pilten, “İlk yarının bitimi sonrası takımımız izne ayrıldı. İkinci yarı hazırlıkları kapsamında takımımız, 26 Aralık’ta Antalya’da toplanacak. Kamp çalışmaları, Antalya Side’de The Sense Deluxe Otel’de yapılacak. Kamp çalışmamız 10 Ocak’a kadar sürecek. Kampın ardından da ligin ilk yarısında deplasmanda Ofspor ile oynayacağımız karşılaşma için Trabzon’a geçeceğiz” dedi.