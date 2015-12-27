Gündemdeki Konuları Değerlendirdi



Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada, gündemdeki konulara temas etti.



Milletvekili Ağbaba yaptığı konuşmada, “26 Ekim 2011 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na Hrant Dink cinayetinde TİB’in sorumluluklarını yerine getirip getirilmediğinin araştırılması hakkında verilmiş olan Meclis Araştırma Önergesi’nin, öncelikli olarak ele alınması önergesine AKP ‘hayır’ dedi. Ben, Türk siyasi yaşamında çok önemli yeri İsmet İnönü ve Turgut Özal’ın hemşehrisi olduğum kadar, nefret söylemlerinin kurbanları olan Ahmet Kaya ve Hrant Dink’in de hemşehrisiyim. Bu karar, yüz yıkama kararıdır. Katliamın ‘masumlaştırılması’ için yürütülen çabanın bir ürünüdür.Cinayetten sorumlu valiyi milletvekili, emniyet müdürünü vali yapan ve cinayette rolü olanları birer birer terfi ettiren zihniyetten başka bir karar da beklenemezdi. Vilayet, emniyet ve jandarma üçgenin temize çıkarılması için mahkeme heyeti cinayeti iki tetikçinin üstüne yıkmıştır. İşte verilen adaletsiz kararın özeti budur. Gelinen nokta ülkemiz açısından utançtır. Bu utançtan kurtulmak için dava insanlık suçu kapsamına alınarak zaman aşımı süresi işletilmeden vilayet, emniyet ve jandarma dahil tüm sorumlular mahkeme karşısına çıkarılmalı ve gereken ceza verilmelidir. Uludere’de çoğu çocuk 34 insan öldü. Aradan 27 gün geçti tek bir kişi bile yargı karşısına çıkarılmadı. Savcılık tek bir kişinin ifadesine bile başvurmadı. Öldürülen insanların ailelerine 123 bin lira verileceği müjdelendi. Parayla can mı satın alıyorsun? Yoksul yüreklerin acısıyla alay mı ediyorsun? Parayla böbürlenmek, ölümle alay etmek insanlığa sığar mı? Bakanlarınız akrabalık bağları dahi olmayan insanlara taziyeye giderken, kamera karşısında şovlar yaparken hiç mi yüreğiniz burkulmadı? Fail meçhullerin aydınlatılması için neden harekete geçmiyorsunuz? Hakikatler komisyonu kurulmasını neden istemiyorsunuz? Hakikatin ortaya çıkmasından mı korkuyorsunuz? Eğer samimiyseniz, eğer bu olaylarda bizim parmağımız yok diyorsanız işte size fırsat. Bir an önce faili meçhulleri, katliamları araştıracak bir komisyon kurulması için sunulan tekliflere ‘evet’ deyin. Değerli arkadaşlar ben tükenenlerden değilim. Ben, Maraş’ta Aleviyim. Başbağlar’da Sünniyim. 33 kurşunda Kürdüm, Balkan topraklarında Türküm. Ben, gaz odasında Yahudi’yim. Gazze’de Filistinliyim. Hrant’la beraber Ermeni’yim. İdam sehpasında, 17 yaşındayım. Mavi Marmara’da, 19 yaşındayım. Afrika’da siyahım, Amerika’da yerliyim. Ebu Garib’te Iraklıyım. Yani bütün mazlumların yanındayım, bütün zalimlerin karşısındayım.” ifadelerini kullandı.

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