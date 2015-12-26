Günpınar’a Çevre Düzenlemesi
Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Günpınar (Aşudu) Şelalesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile İlçe Kaymakamlığı tarafından restore ve çevre düzenlemesi yapılıyor.
Günpınar Şelalesinin turistik amaçlara daha iyi cevap verebilmesi için yapılan çalışmalarla önemli gelişmeler sağlanacağı belirtildi. Şelale çevresindeki oturma gruplarının da yeniden modernize edildiği kaydedildi.
Yapılacak çevre düzenlemesi ile Günpınar Şalelesinin yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini daha fazla çekeceği ifade edildi.
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