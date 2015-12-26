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Malatya Haber -

Günpınar’a Çevre Düzenlemesi

Günpınar’a Çevre Düzenlemesi
  • 27.12.2015
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Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Günpınar (Aşudu) Şelalesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile İlçe Kaymakamlığı tarafından restore ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

Günpınar Şelalesinin turistik amaçlara daha iyi cevap verebilmesi için yapılan çalışmalarla önemli gelişmeler sağlanacağı belirtildi. Şelale çevresindeki oturma gruplarının da yeniden modernize edildiği kaydedildi.

Yapılacak çevre düzenlemesi ile Günpınar Şalelesinin yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini daha fazla çekeceği ifade edildi.

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