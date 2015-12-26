“Günümüzde İletişim” Paneli..

İnternetin Türkiye’ye gelmesinin 12. yılı dolayısıyla Malatya’da, “Günümüzde İletişim” konulu panel düzenlendi.

Malatya Belediyesi Yerel Gündem 21, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Telekom işbirliği ile Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen panele, öğretmenler, öğrenciler ve davetli topluluğu katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri Eyüp Beyhan, “Malatya’da interneti geniş kitlelere tanıtmak, yaymak, toplumun gündemine interneti yerleştirmeyi amaçladık” dedi.

Günümüzün en etkili iletişim aracı olan bilgisayarın ve internetin hayata girdiğini belirten İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Bulut, bu gelişmenin bir etiğe dayanması gerektiğini ve bu amaçla okullara bu hususta bir genelge göndererek uyarıda bulunduklarını ifade etti.

İnternetin tarihsel gelişimini slayt gösterimi eşliğinde anlatan İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Karahan, internetin yaşamın her alanında kullanıldığını ve günümüzde uzaktan eğitim modellerinin olduğunu belirterek, bu sayede eğitim ve öğretim anlayışının da değiştiğini ifade etti.

Türk Telekom Malatya İl Zeki Saraç ise ADSL sistemleri hakkında bilgiler verdi. Saraç, teknolojik alt yapı sıralamasında Türk Telekom’un dünyada 13. sırada olduğunu ifade ederek, Türk Telekom’un bilişim sektörünün lokomotifi olduğunu belirtti.

Internet cafelerin kullanım amaçlarının dışına çıktığını belirten İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi Nurhayat Varol, denetimsizlikten dolayı internet cafelerin gençlerin gelişimi açısından azımsanmayacak bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Eğitim kurumları ve Emniyet Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir çalışmayla internet cafeleri denetleme ve kullanım amaçları doğrultusunda çalışmalar yapacaklarını belirten Varol, internet cafelerin sürekli denetlenmesi gerektiğini bildirip, cafelerin adının internet evi olarak değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Panel sonunda internetin kullanılmasıyla ilgili teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.