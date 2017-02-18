“Gürsel Tekin ‘Tanımıyorum’ Diyor..”
- CHP’li Ağbaba, Gürsel Tekin’in yeğeni olduğunu ve referandumda ‘evet’ oyu kullanacağını ifade eden Emel Duran ile ilgili, “Yeğen nasıl bir yeğen, Gürsel Tekin ‘tanımıyorum’ diyor. ‘Benim böyle bir yeğenim yok’ diyor. Dava açalım. DNA testi yaptıralım yeğen mi, değil mi anlaşılsın” dedi.
CHP İl Teşkilatı tarafından Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen “Atatürk, Milliyetçilik ve Bilim” konulu panele katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gündeme ilişkin konulara değindi.
Ağbaba, Malatya’da referandumda ‘evet’ oyu verecek vatandaşlara baskı yapıldığı iddialarına ilişkin, “Bu tam bir komedi. Evet ya da hayır oyu verecek insanları mezhepleri üzerinden bölmek tam bir bölücülüktür. Bir Sünni, evette verebiliyor, hayırda verebiliyor. Bir Alevi hayırda verebilir, evette verebilir. Onun demokratik hakkıdır. Kimse onların bu tercihlerini sorgulayamaz. Hele hele mezhepleri üzerinden sorgulaması doğru değildir. Baskı arıyorlarsa, ‘hayır’ oyu veren akademisyenlere baksınlar. 300’ün üzerinde ‘hayır’ oyu vereceğini açıklayan akademisyen var. Baskı arıyorlarsa Kanal D’de sadece ‘hayır’ oyu vereceğini açıklayan gazetecinin işten atılmasına bakın. Böyle bir tabir komedi, insanın gülesi geliyor. Biz iktidar değiliz, polisimiz yok, gücümüz yok, biz nasıl baskı yapacağız ‘evet’ oyunu açıklayanlara? Baskı varsa ‘hayır’ oyu vereceklere baskı var. Devletin bütün imkanları kullanılıyor. Malatya’ya Cumhurbaşkanı geliyor, bizim ödediğimiz vergileri büyükşehir ve her iki merkez ilçe belediyesi resmen cebimizden hırsızlık yaparak, evet oyunu kullanmaya çalışıyorlar. O belediye başkanlarına sesleniyorum, bizim paramızla ‘evet’ oyu propagandası yapamazsınız, o para da bizimde hakkımız var” diye konuştu.
Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in yeğeni olduğu iddia eden ve referandumda ‘evet’ oyu kullanacağını ifade eden Emel Duran ile ilgili ise “Ben çok mutluyum bu gördüğüm olaylardan. Üzülüyorum ama bir yandan mutluyum. ‘Gürsel Tekin’in yeğeni evet oyu verecek’ diye bir genel başkan yardımcısı, bir büyükşehir belediye başkanı, il başkanı gidiyor kutluyorlar. Bu bir komedi, bu ‘hayır’ oyunun yüksek olduğunu gösteriyor. Yeğen nasıl bir yeğen, Gürsel Tekin ‘tanımıyorum’ diyor. ‘Benim böyle bir yeğenim yok’ diyor. Dava açalım. DNA testi yaptıralım yeğen mi, değil mi anlaşılsın. Ama buradan sayın genel başkan yardımcısına ve sayın büyükşehir belediye başkanına hayırlı günler diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in yeğeni olduğunu iddia eden Emel Duran, “Bu parti meselesi değil, ülkemizin birlik ve beraberliği için, bölünmemesi için eşimi destekliyorum ve evet diyorum” açıklamasında bulunmuştu.
PANEL
Malatya CHP il teşkilatı tarafından “Atatürk, Milliyetçilik ve Bilim” Paneli düzenlendi. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda yapılan panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Kemal Arı Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek katıldı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha
Yeğen olduğu söylenen hanımın kocasının bu belediyelere kaldırım işi yapan taşaron yada mütahhit deniyor.
AKRABASI OLSA NE OLUR OLMASSA NE? BAŞKA KONU MU KALMADI?
Hakan KARATAŞ ispat edin.Niçin sesiniz kesildi.Oy alabilmek için her türlü hileye başvuruluyor.EVET e saygımız var ama yalana yok
Yalan derken !!! Yalan söyleyen olmadım olmam da , ispat edecek birisi varsa Birisi CHP genel Başkan Yardımcısı diğeri de ben yeğeniyim diyen bayandır.
Oy alabilmem için hileye gerek Yok bak ben burada yazıyorum Malatya da %72 Türkiye Geneli de %60 ile Evet çıkacak sizin de zorunuza giden bu ..
Hakan Karataş haberi iyi oku ona göre beni eleştir.CHP İl Başkanı Gürsel beyle konuşmuş ve aldığı bilgiye dayanarak bir açıklama yapmış ve Malatya Haberde bu konuyu sayfalarına taşımış.Açıklamamdan sen neden alındın.Bu arada ben her habere yorum yapmıyorum.Gerekli gördüğüm konularda naçizane fikirlerimi beyan ediyorum.
İl başkanı değil Gnl Bşkn Yardımcısı olacak o, ayrıca sen söyle bakayım Bayan diyor ki ben akrabasıyım , size de ispat etmek zorunda değilim gerekirse ederim diyor ama siz Bayana değil , 3. Şahsa inanıyorsunuz bunun Mantığı nerede ???
akçadağ ilçe başkanı mefaatçi, evetçi muhtar bizden değil, gürsel tekinin yeğeniyim diyen yeğen değil yani bunların farklı görüşe tahammülü yok. kardeşim olamazmı farklı düşünen hemen afaroz ediyorsunuz. demokrasinin yaşayamadığı bir parti oldu.
Bayan yalan söylemiyor bilinçli biri bende bayana inanıyorum bende evet diyorum evettttttttttttt veli AGBABA Ya inat evetttttttttttt
Hani o hanım kızımız Gürsel Tekin’in yegeniydi. Bu kurguyu hazırlayanların mumu yatsıya bile kalmadan söndü.Ey Çalık ve Başkan lütfen ciddi olalım.
Sinan Öztan her haberin altına yorum yaparak her konu da fikir sahibi olduğunu zaten anlamıştık , Genetik Bilimci olmamıştın onu da oldun…
Peki Veli Ağbaba yeğeni değilmiş derken inanıyorsun da Şahsın kendisi ben yeğeniyim diyince neden inanmıyorsun?
Ak partinin Genel Başkan Yardımcısı Söyleyince Yalan CHP Genel Başkan Yardımcısı söyleyince doğru mu oluyor ???
Akıllara zararsın…