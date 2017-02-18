CHP’li Ağbaba, Gürsel Tekin’in yeğeni olduğunu ve referandumda ‘evet’ oyu kullanacağını ifade eden Emel Duran ile ilgili, “Yeğen nasıl bir yeğen, Gürsel Tekin ‘tanımıyorum’ diyor. ‘Benim böyle bir yeğenim yok’ diyor. Dava açalım. DNA testi yaptıralım yeğen mi, değil mi anlaşılsın” dedi.

CHP İl Teşkilatı tarafından Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen “Atatürk, Milliyetçilik ve Bilim” konulu panele katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gündeme ilişkin konulara değindi.

Ağbaba, Malatya’da referandumda ‘evet’ oyu verecek vatandaşlara baskı yapıldığı iddialarına ilişkin, “Bu tam bir komedi. Evet ya da hayır oyu verecek insanları mezhepleri üzerinden bölmek tam bir bölücülüktür. Bir Sünni, evette verebiliyor, hayırda verebiliyor. Bir Alevi hayırda verebilir, evette verebilir. Onun demokratik hakkıdır. Kimse onların bu tercihlerini sorgulayamaz. Hele hele mezhepleri üzerinden sorgulaması doğru değildir. Baskı arıyorlarsa, ‘hayır’ oyu veren akademisyenlere baksınlar. 300’ün üzerinde ‘hayır’ oyu vereceğini açıklayan akademisyen var. Baskı arıyorlarsa Kanal D’de sadece ‘hayır’ oyu vereceğini açıklayan gazetecinin işten atılmasına bakın. Böyle bir tabir komedi, insanın gülesi geliyor. Biz iktidar değiliz, polisimiz yok, gücümüz yok, biz nasıl baskı yapacağız ‘evet’ oyunu açıklayanlara? Baskı varsa ‘hayır’ oyu vereceklere baskı var. Devletin bütün imkanları kullanılıyor. Malatya’ya Cumhurbaşkanı geliyor, bizim ödediğimiz vergileri büyükşehir ve her iki merkez ilçe belediyesi resmen cebimizden hırsızlık yaparak, evet oyunu kullanmaya çalışıyorlar. O belediye başkanlarına sesleniyorum, bizim paramızla ‘evet’ oyu propagandası yapamazsınız, o para da bizimde hakkımız var” diye konuştu.

Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in yeğeni olduğu iddia eden ve referandumda ‘evet’ oyu kullanacağını ifade eden Emel Duran ile ilgili ise “Ben çok mutluyum bu gördüğüm olaylardan. Üzülüyorum ama bir yandan mutluyum. ‘Gürsel Tekin’in yeğeni evet oyu verecek’ diye bir genel başkan yardımcısı, bir büyükşehir belediye başkanı, il başkanı gidiyor kutluyorlar. Bu bir komedi, bu ‘hayır’ oyunun yüksek olduğunu gösteriyor. Yeğen nasıl bir yeğen, Gürsel Tekin ‘tanımıyorum’ diyor. ‘Benim böyle bir yeğenim yok’ diyor. Dava açalım. DNA testi yaptıralım yeğen mi, değil mi anlaşılsın. Ama buradan sayın genel başkan yardımcısına ve sayın büyükşehir belediye başkanına hayırlı günler diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in yeğeni olduğunu iddia eden Emel Duran, “Bu parti meselesi değil, ülkemizin birlik ve beraberliği için, bölünmemesi için eşimi destekliyorum ve evet diyorum” açıklamasında bulunmuştu.

PANEL

Malatya CHP il teşkilatı tarafından “Atatürk, Milliyetçilik ve Bilim” Paneli düzenlendi. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda yapılan panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Kemal Arı Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek katıldı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha