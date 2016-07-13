Hababam Sınıfı 41. Yılında Malatya’da Buluşacak

Türkiye’de ilk kez 38 yıl aradan sonra 4 yıl önce Malatya 3. Uluslararası Film Festivali’nde bir araya gelen Hababam Sınıfı, bir kez daha Malatya’da buluşuyor. Yeşilyurt Belediyesi’nin davetlisi olarak 16 Temmuz Cumartesi günü Malatya’ya gelecek olan Hababam Sınıfı oyuncuları, 41. Yılını Malatya’da gerçekleştirilecek bir etkinlikle kutlayacak.

Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Şener Şen’in yanı sıra Malatyalı Dilaver Gür’ün de rol aldığı efsane kadrosuyla gönüllerde taht kuran Hababam Sınıfı’nın 41. Yılı, Malatya’da düzenlenen bir etkinlikle kutlanacak.

12 oyuncu katılacak

Kutlamalar için filmde rol alan Mehmet Çatay, Ahmet Arıman, (Hayta İsmail) , Gazanfer Şener, (Kikirik), Teoman Ayık, Tuncay Akça (Gülen Çocuk), Ümit Doğru, Ercan Gezmiş, (Posta Rıza), Faruk Şavlı, Bülent İyidiroğlu (Kalem Şakir), Bülent Onaran(Palamut Recep) ve Yılmaz Kaya Malatya’ya gelecek.

18 Temmuz Pazartesi günü Sümerpark içindeki Açıkhava Sahnesi’nde oyuncuların katılımıyla serinin ‘Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı’ adlı filmi gösterilecek. Film gösteriminin ardından Yeşilyurt Belediyesi tarafından oyunculara plaket verilecek.

Hababam Sınıfı oyuncuları 17 Temmuz Pazar günü MalatyaPark AVM’de düzenlenecek ‘Minder Sohbetleri’nde vatandaşlarla buluşacak. Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı da ziyaret edecek olan Hababam Sınıfı oyuncuları, 19 Temmuz Salı günü Malatya’dan ayrılacak.

38 yıl aradan sonra Malatya’da buluşmuşlardı

Hababam Sınıfı’nın oyuncuları, filmin oyuncularından Dilaver Gür’ün girişimleriyle 38 yıl aradan sonra ilk kez 3. Uluslararası Malatya Film Festivali kapsamında Malatya’da bir araya gelmiş ve hafta boyunca birçok etkinliğe katılmıştı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com