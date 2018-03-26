Hafta Sonunu Fırsat Bildiler

Malatya’da vatandaşlar, hafta sonu Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi mekanlara akın etti. Battalgazi Belediyesi rehberlerinin eşlik ettiği vatandaşlar, tarihi eserleri ayağa kaldıran Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Baharla birlikte güneşli hayayı fırsat bilen vatandaşlar, Battalgazi ilçesinin tarihi mekanları başta olmak üzere Orduzu Galip Demirel Çınar Park’a ve mesire alanlarına akın etti. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın 2004 yılında Battalgazi Belediye Başkanlığı’na seçilme ile birlikte tek tek ayağa kaldırılan tarihi eserler, yeni süreçte ziyaretçilerin akınına uğruyor. Her gün binlerce vatandaş, Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya’da bulunan tarihi mekanları gezerek, Battalgazi Belediyesi rehberlerinden tarihi eserler hakkında bilgiler alıyor. Arkadaşının düğününe katılmak için Malatya’ya geldiğini belirten Onur Zafer, “Aslen Malatyalıyım. Trabzon’dan geliyorum. Uzun zamandan beri uğramamıştım Kervansaray’a. Çok sevdiğim bir arkadaşın abisinin düğünü için buradayım. İlk defa Kervansaray’da bir nikaha katılıyorum. Açıkçası önceden burada böyle bir nikah organizasyonlarının yapıldığını bilmiyordum. Gelmişken hem nikaha katılmak hem de Kervansaray’ı şöyle bir gezerim diye düşündüm. Güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Nikahını Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda kıyan Mehmet Serkan İnce ise, “Ortam çok güzel. Burası muazzam bir yer. Harika bir görünüme sahip. O yüzden nikahımız için burayı seçtik” dedi.

Nikahlarını kıymak için Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nı seçtiklerini belirten Pınar Şişman İnce’de, “Burası güzel bir mekan. Hem görselliği oldukça güzel hem de tarihi bir mekan. Nikahımızda burayı tercih ettik. İyi ki etmişiz. Bu anlamlı günümüzde burayı tercih etmemiz oldukça güzel oldu” diye konuştu.

Vatandaşlara tarihi mekanları gezmeyi öneren Muhammet Şişman ise, “Burayı çok sevdim. Tarihi eserlerimiz çok güzel. Herkese burayı gelmelerini tavsiye ederim” dedi.

“Belediye çok güzel çalışmalar yapmış Eskimalatya’da” diyen Eyüp İnce, “Bu çalışmalar gurur verici. Tüm Malatya’yı buraya gelmesi için davet ediyorum. Daha önceleri buralar harabe haldeydi. Çok kötü bir görüntüsü vardı. Belediyemiz burası için emek vermiş ve çok güzel bir eser ortaya çıkmış. Sahip çıkılınca bu güzellikler ortaya çıkıyor. Gerçekten harika bir yer olmuş.” İfadelerini kullandı.

Yunus Çelik isimli vatandaş ise, “Biz Eskimalatya’nın tarihi yerlerini gezmek için sürekli geliyoruz. Türbeler, Hasan Basri’yi ziyarete gitmişim. Baraj kenarındaki ziyaretleri hep gezdim. Buraya birkaç defa gelmiştim. Belediyemizin çalışmalarına hep birlikte şahit oluyoruz. Bu başarılı çalışmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz” derken, Kadir Kerdiye’de, “Tarihi ambiansı çok hoşumuza gittiği için buraya geldik. Arkadaşlarımızla birlikte güzel bir anımız olsun istedik. O yüzden burayı tercih ettik. Görsel özellikleri oldukça güzel. Buraya ikinci kez geldim. Malatya ve Malatya dışındakilerin kesinlikle buraları gelip görmeleri gerekir. Tarihte atalarımızın neler yaptıkları, Malatya’nın önemi nereden geliyor, tarihteki Malatya’nın önemini gelip gezerek anlamaları gerekir” dedi.

Eskimalatya’ya ilk defa geldiğini belirten Özge Bahar’da, “Buraya ilk defa arkadaşlarım ile birlikte geldim. Kadir arkadaşımız bize burayı tanıtacağının sözüyle geldik. Gelip burada güzel ve mutlu bir Pazar yaşamak istedik. Ambiansı ve tarihi açıdan çok güzel bir yer” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eskimalatya’da tarihi mekanlara akın eden vatandaşların yanı sıra Orduzu Galip Demirel Çınar Park’a da vatandaşlar akın etti. Hafta sonu tatilini aileleri ile birlikte geçirmek için Orduzu Galip Demirel Çınar Park’a gelen vatandaşlar, burada hem dinlendiler, hem de halay çekip eğlendiler.

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