“Hak Ettiğimiz Yerde Değiliz”

Yeni Malatya Spor, ligin 13. haftasında kendi sahasında Ofspor’u konuk edecek.



Pınarbaşı’ndaki tesislerde bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatya Spor’un zorlu karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor.



Teknik direktör Ali Güneş, karşılaşma öncesinde takımı motive etmek için to”plantı yapıyor. Güneş’in futbolcularla yaptığı toplantılarda, “Sahada daha dikkatli olmalısınız. Birçok pozisyona giriyoruz ama değerlendiremiyoruz. Şuanda ligde puan tablosunda hak ettiğimiz noktada değiliz. Takımı bu hale getiren biziz ve bu durumdan da biz kurtaracağız” dediği öğrenildi.



Kendi sahasında 6. karşılaşmasını oynayacak olan Yeni Malatya Spor’un iç saha karşılaşmalarındaki durumu iyi değil. Sahasındaki 5 karşılaşmada sadece 1 kez galibiyet alabilen Yeni Malatya Spor, 1 beraberlik, 3’te mağlubiyet aldı. İç sahasında gol atma sıkıntısı da yaşayan sarı siyahlı ekip, rakip ağlara 6 gol bırakırken, kalesinde 9 gol gördü.

Öte yandan Yeni Malatya Spor ile Ofspor arasında Pazar günü 13.30’da Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın hakemleri açıklandı. Karşılaşmada Mehmet Fatih Gökçe düdük çalacak. Gökçe’nin yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Uğur Erdoğan yapacak.

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