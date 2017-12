Hak-İş’ten AKP’ye ‘Taşeron İşçiye Kadro’ Teşekkürü

Taşeron işçilere kadro verilmesinin ardından Hak-İş Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri ve yönetimi, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’yı ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Ziyarette konuşan Hak- İş Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, taşeron işçilerin kadroya alınmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan çalışma ile yaklaşık 900 bin taşerona kadro verilecek olması hepimizi heyecanlandırmıştır” dedi.

Taşeron işçilerinin kadroya alınmasının önemli olduğuna dikkat çeken Geleri, “Dolayısıyla daimi işçi kadrosu sahada çalışan taşeron arkadaşlarımızın yıllardır esaret içinde taşeron şirketlerinde kölelik sistemi adı altında çalıştıkları durumdan, esaretten kurtulup devletimizin kamuda bulunan tüm üyelerinin kıdem tazminatları yıllık izinleri garanti altına alınmış, artık devlerimizin daimi işçisi olmuş, devletin kanadı altına girmiş, iş korkusu, işten çıkartılma korkusu ortadan kaldırılmıştır” şeklinde konuştu.

Kanunla birlikte bu işçilerin anayasal hak olan sendikaya üyelik haklarının da olacağını kaydeden Geleri, “Ziyadesi ile bu durum bizi memnun etmiştir. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, çalışma bakanımıza, maliye bakanımıza teşekkür etmek için ve Malatya il başkanımızı temsilen kendisini ziyaret edip bu konuda hükümete ve kendilerine teşekkür etmek istiyoruz” dedi.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bu gün baktığımız zaman ülkemizde çok sayıda taşeron kardeşimizin kamuda ve belediyeler de ikame olduğunu, çalıştığını, emek verdiğini, bu emekleri karşısında da iş güvencesinin olmadığını her an işten çıkarılabilir endişesiyle her hangi bir yatırımı dönüştürebileceği herhangi birileri düşünebileceği durumu olmadığı bu açık bir şekilde ortadaydı. Cumhurbaşkanımızın tabi ki bu anlamda yapmış olduğu bu girişim beklentinin çok çok üzerinde oldu Allah’ a hamd olsun. Taşeron kardeşimiz bu kadarını beklemiyordu bunun kendileri de ifade ettiler” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yapılan çalışma sonrası bütün taşeron işçilerin kadrolu bir şekilde işlerine devam edeceğini ifade eden Kahtalı, “Birlikte ülkemizi kalkındıracağız inşallah. Ülkemiz şuanda büyük bir gayret ve çaba içerisinde etrafımızdaki kargaşayla mücadele ederken hem terör örgütleriyle hem FETÖ’yle hem de diğer vatan hainleriyle mücadele ederken Cumhurbaşkanımız bu kadar sıkıntının içerisinde yine bu taşeron yasasına özel bir zaman ayırarak çalışılmasını istedi ve Allah bizlere nasip etti. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza bu desteklerinden dolayı bende çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

iha