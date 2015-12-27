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Malatya Haber -

Hakimlere İnceleme

Hakimlere İnceleme
  • 27.12.2015
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Adalet Bakanlığı Ergenekon davası hakimleri hakkında inceleme başlattı…

Adalet Bakanlığı Ergenekon davası hakimi Köksal Şengün hakkında soruşturma açtı.

Ayrıntılar geliyor…

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