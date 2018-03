Hakkari’de Hain Saldırı…

Şemdinli ilçesi Zorgeçit kırsalında terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 5’e yükseldi. Operasyonda, 16 terörist de öldürüldü. Hakkari’ye giden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ilk kez konuştu. Kıvrıkoğlu açıklamasında ‘TSK halkın bölgenin emniyetini sağlamakla üstlenmiş olduğu göreve devam edecektir’ dedi.



Geçen haftalarda şiddetli çatışmalara sahne olan Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi dün yine hareketli ve sıcak saatler yaşadı. Dün öğle saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Bağlar ile Zorgeçit köyleri arasında, bir askeri konvoyun geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK’lılar tarafından yola döşenen 4 patlayıcının, askeri konvoyun geçişi sırasında patladığı belirtildi.



Patlamanın sonrasında silahlı saldırı düzenleyen teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu. Yaralanan 7 asker Hakkâri Askeri Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Patlama sonrası Yüksekova’dan 2 kobra tipi helikopter ile Derecik’ten zırhlı araçlar bölgeye gitti.



ŞEHİT ASKERLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



PKK’lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla konvoya düzenlediği saldırıda Astsubay Hüseyin Çetin (Bolu) ile uzman erbaşlar Soner Özdemir (Çorum), Mehmet Suay (İskenderun), İsmail Zengin (Balıkesir) ve İbrahim Yıldız (Yozgat) şehit oldu.



16 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Hakkari Valiliği’nden sabah yapılan açıklamada “Halkımızın huzuru, can ve mal güvenliği için PKK terör örgütüyle yapılan mücadele kapsamında 22 Ağustos 2012 çarşamba günü Şemdinli Zorgeçit kırsalında PKK terör örgütü mensuplarına karşı yapılan operasyonda 5 askerimiz şehit olmuş, 7 askerimiz yaralanmıştır. PKK terör örgütü unsurlarına karşı başlatılan operasyonlarda 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Havadan ve karadan başlatılan operasyonlar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz” denildi.



KIVRIKOĞLU İLK KEZ KONUŞTU



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, “Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri halkın, bölgenin emniyetini sağlamakla üstlenmiş olduğu göreve devam edecektir” dedi. Hakkari’ye gelen Orgeneral Kıvrıkoğlu, Vali Orhan Alimoğlu’nu ziyaret etti. Kıvrıkoğlu, yaptığı açıklamada, beraberindeki komutanlar ile bölgedeki birlikleri denetleyerek operasyonları kontrol ettiklerini söyledi.



Kıvrıkoğlu, şöyle konuştu:



“Bölgedeki faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir. Dünkü faaliyetlerde maalesef 5 şehidimiz var. Ama bölücü terör örgütüne de çok büyük zayiat verilmiştir. Birliklerimiz kahramanca karşı koymuş, gerekli her türlü önlem alınmıştır. Bizler her zaman halkımızın yanındayız. Halkımız endişelenmesin. Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri halkın ve bölgenin emniyetini sağlamakla üstlenmiş olduğu göreve devam edecektir.”

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp