“Hakkını Arayana Komisyon Barikatı Kuruldu!”

CHP’li Ağbaba, OHAL Komisyonu’nun ihraç edilen her 64 kişiden sadece 1’ini göreve iade kararı verdiğini,6 komisyon üyesi, 80 uzman ve müfettişle bu incelemelerin yıllar alacağını öne sürdü ve tepki gösterdi.

13 AYDA 100 İADE

23 Ocak 2017 tarihli OHAL KHK’si ile kurulan, ilk başvurularını 17 Temmuz’da, ilk kararını kuruluşunun üzerinden 11 ay geçtikten sonra 22 Aralık 2017 tarihinde alan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna bugüne kadar personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte 350 bin evrak ulaştığı açıklandı. KHK’larla 107 bin 175’i devletten olmak üzere 111 bin 895 ihraç gerçekleştiği 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL Komisyonuna 28 Şubat’a kadar 107 bin 76 kişi başvuru yapıldığı, şimdiye kadar 6 bin 400 dosya hakkında karar verildiği,incelemesi biten dosyalardan 4 bin 316’sının reddedildiği, işe iade edilenlerin sayısının ise 100 olduğu açıklandı. Komisyon tarafından açıklamaya göre, incelemesi devam eden 100 bin 676 dosya olduğu belirtildi.

11 AYDA 100 BİN DOSYA İNCELENİR Mİ?

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Veli Ağbaba, Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonunun kuruluş amacının,haksızlığa, hukuksuzluğa uğradığını belirten binlerce kamu çalışanının başvurularını hızlı ve objektif bir şekilde değerlendirmek olduğunu belirterek “Ancak gelinen noktada komisyonun hem hızlı çalışmadığı hem de objektif karar vermediği eleştirileri yüksek sesle dillendirilmektedir. Kuruluşunun üzerinden 13 ay geçmesine rağmen komisyonun önünde 100 bini aşkın dosyanın hala incelemeyi beklemesi mağduriyetlerin uzun yıllar devam edeceğinin göstergesidir. 685 sayılı KHK’da komisyonun iki yıl süreyle görev yapacağı belirtilmektedir.13 ayda 6 bin dosya inceleyen komisyon 11 ayda 100 bin dosyayı nasıl inceleyecek? AKP Hükümeti tıpkı OHAL gibi OHAL Komisyonun görevini de her yıl uzatacak, binlerce insanın umutlarını söndürecektir” dedi.

HAKKINI ARAYANA KOMİSYON BARİKATI

Ağbaba, AKP’ye ‘107 bin dosyayı 6 komisyon üyesi ve 80 uzman çalıştırarak kaç yılda bitireceksiniz? Diye sorarken, “Madem bu iş bu personel sayısı ile yürütülemiyor, neden ilave personel almıyorsunuz? Komisyona yeni personel almaktan bile korkuyorlar. Bu şartlar altında, hukukun önüne konulan bir barikat gibi çalışan OHAL komisyonunun kendisi OHAL kadar mağduriyet yaratmaktadır. AKP Hükümeti binlerce kişinin AİHM’e başvuru yapacağını bildiği için bu komisyonu mağdurların iç hukuk yollarını tüketmesini engellemek için kurduğu bir gerçektir. Süreç uzadıkça mağduriyetler de artmakta, geri dönüşü olmayan yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kağnı hızında ilerleyen bu süreç zaten hukuksuz olan binlerce ihraç, mağdurları ve ailelerinin hukuka inançlarının yitirilmesine sebep olacaktır” dedi.

Bülten- malatyahaber.com