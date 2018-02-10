Halk Oyunları Yarışması Yapıldı

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan, Okullar ve Kulüpler arası Halk Oyunları yarışmaları yapıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmalar, açılış töreniyle birlikte başladı. Açılış törenine; Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Halk Oyunları İl Temsilcisi Münir Çelik, İl Hakem Kurulu Başkanı Abdullah Sürmeli, okul ve kulüpleri idarecileri, eğitmenler ve sporcuların aileleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, “2017-2018 sezonuna ilimizi temsil edecek grup, yarı final ve finallerde takımlarımızı belirliyoruz. Dolayısıyla titizlikle yarışmalara hazırlanan tüm sporcularımıza, hocalarımıza, takımlarımıza başarılar diliyorum. Ancak bir hususu belirtmek isterim lütfen fair-play ilkelerini unutmayalım. Kim birinci olursa olsun aslında bütün takımlarımız gönlümüzün birincisidir. Bugün bu takımımız birinci oldu, yarın bir başka takımımız birinci olur adil bir seçim olsun. Gidip ilimizi temsil edecek takıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fındıklı, halk oyunlarının gönüllerinde farklı bir yerinin olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birçok federasyon var futbol, basketbol, hentbol bildiğiniz gibi bu branşların çoğu yurt dışı menşeili kaynak ve doğdukları ülkeler başka ülkeler sonradan diğer ülkelere yansımış. Halk Oyunları Federasyonumuz ve halk oyunları branşımız ise bizim öz malımız bizim kendi kültürümüz ve kendi tarihimizin bir parçası, bu yüzden diğer federasyonlardan ayrı tutuyoruz. Gönlümüzde ve kalbimizde halk oyunlarının ayrı bir yeri ve çünkü geleneğimizi göreneğimizi tarihimizi yansıtıyorlar. Bu bakımdan emek ve gönül veren tüm kardeşlerimize takımlarımıza ve görev alan jürilerimize, hakemlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kazanan Türk Halk Oyunları Federasyonu olsun.”

Voleybol İl Temsilciliği görevini yürüten ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Aslan’ı da açılış töreninde anan Fındıklı, “Yaklaşık bir sene önce vefat eden kardeşimiz Mehmet Aslan, beraber omuz omuza çalıştığımız bir kardeşimizdi. Hak baki oldu emir Allah’tan. Ne kadar gönlümüz şuan aramızda olduğunu hissetse de acı gerçek şuan aramızda yok. Emir Allah’tan olunca bir şey diyemiyoruz. Değerli eşi hanımefendi buradalar onun hatırasına böyle bir plaket veriyoruz, kendisine Allah’tan gani gani rahmetler diliyorum, eşine sabırlar diliyorum” dedi.

Fındıklı, Mehmet Aslan anısına hazırlanan plaketi eşi Hatice Aslan’a takdim etti.

Açılış konuşmasının ardından Suriyeli şehit ailelerin çocukları, Malatya yöresine ait halk oyunları gösterisi sundu. Suriyeli çocukların halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı.

Okul ve kulüplerin dereceye girmek için ter döktüğü Okullar ve Kulüpler arası Halk Oyunları yarışmalarında dereceye giren okul ve kulüp takımları şöyle oluştu:

Okullar Arası Yarışmalar

İlkokul

1-Kazım Karabekir İlkokulu, 2-Sadiye Ünsalan İlkokulu, 3-İnönü Üniversitesi Hayriye Başdemir İlkokulu

Ortaokul

1-Cengiz Topel Ortaokulu, 2-Ziya Gökalp Ortaokulu

Lise

1-Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi, 2-Sümer Ticaret Lisesi, 3-Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kulüpler Arası Yarışmalar

Minikler

1-Menekşe Spor Kulübü, 2-Aspuzu Spor Kulübü, 3-Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü

Gençler

1-Menekşe Spor Kulübü, 2-Malatya Gençlik Merkezi Spor Kulübü, 3-Girmana Spor Kulübü

Büyükler

1-Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi, 2-Battalgazi Halk Eğitim Merkezi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com