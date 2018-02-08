Halka Açık Günler Açıklandı

2017-2018 kış sezonu Osman Çağlı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun halka açık gün ve saatleri açıklandı.

Vatandaşlar, tek seferlik giriş için 20 TL ödeyecek. İl Spor Merkezleri üyeleri 60 TL vererek, Osman Çağlı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzundan faydalanabilecek. Havuz için aylık abone ücreti ise 150 TL olarak belirlendi. Öte yandan aylık abone olan ancak yüzme bilmeyen kadınlara yönelik ücretsiz yüzme derslerinin verileceği de açıklandı.

2017-2018 kış sezonu Osman Çağlı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun halka açık gün ve saatleri şöyle:

Salı

Erkekler: 11.00-15.00, 20.00-22.00

Çarşamba

Kadınlar: 11.00-13.30

Perşembe

Erkekler: 11.00-15.00

Cuma

Erkekler: 11.00-15.00

Cumartesi

Erkekler: 18.30-21.00

Kadınlar: 11.30-13.30

Pazar

Kadınlar: 11.30-13.30.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com