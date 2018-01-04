“Hamdolsun Türkiye’yi Teğet Bile Geçmedi”

MÜSİAD Malatya Şubesi ziyaretinde konuşan AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Tükiye’nin 2008 krizinden etkilenmediğini ve sonraki süreçte Türk ekonomisinin giderek büyüdüğünü kaydederek, “Bugün eğer bu noktaya geldiysek bu ekonomimizin sağlam temeller üzerine bina edildiğinin bir göstergesidir” dedi.

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Milletvekili Şahin ile ekonomi ve siyaset üzerine hasbi-hal edeceklerini söyledi.

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, MÜSİAD’ın Türkiye için önemli bir kuruluş olduğunu ifade ederek, “MÜSİAD denince aklımıza, Ahlaklı, ticaret ilkelerini harfiyen yerine getiren, milleti, vatanı, dinini ve bayrağını seven insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil toplum örgütü aklımıza gelir. Ben bu örgütümüzün bundan sonra yapacağı çalışmalarda kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 2008 krizinden etkilenmediğini ve sonraki süreçte Türk ekonomisinin giderek büyüdüğünü kaydeden Şahin, “Dünyanın küresel krizle boğuşmuş olduğu 2008 sonrası süreçte başta MÜSİAD gibi kurumlarımız olmak üzere bütün duyarlı vatandaşlarımızın sahiplenmesi ile dünya ekonomik krizle boğuşurken bu kriz hamd olsun Türkiye’yi teğet bile geçmedi ve o günden itibaren de ülke ekonomisinin hep böyle pozitif değerlerle büyüdüğünü gördük ve bugünkü sürece baktığımızda 2017 yılının ekonomik göstergeleri açıklandığında üçüncü çeyrekte büyüme rakamları birçok G20 ve OECD ülkesini geride bırakacak bir noktaya geldi. Yüzde 11.1’lik büyümeyle dünya ölçeğinde Türk ekonomisi hakkında bugüne kadar tahminde bulunan birçok kuruluş bu rakamı hiçbir zaman tahmin dahi edemiyorlardı. Bugün eğer bu noktaya geldiysek bu ekonomimizin sağlam temeller üzerine bina edildiğinin bir göstergesidir” diye konuştu.

iha