“Hamido Kent Müzesinde Yaşatılacak”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ölümünün 40’ıcı yıl dönümünde merhum şehit belediye başkanı Hamido lakaplı Hamit Fendoğlu için eski askerlik şubesi yerine yapımı devam etmekte olan Kent Müzesinde bir bölümün ayrılacağını söyledi.

Ölüm yıl dönümünde Fendoğlu ailesine bir ziyarette bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapımı devam etmekte olan kent müzemizde bir bölümü Hamit Fendoğlu’na ayırmak istediklerini ifade ederek, “Rahmetli Hamit Fendoğlu’nun ölümünün 40’ıncı yılı münasebeti ile geçtiğimiz günlerde yeni camide aile tarafından mevlit okutuldu, hatimler indirildi. Bizde bugün değerli maktulün eşi Mukaddes ablayı mekanda ziyaret ederek, hem rahmetlinin anısını hem de, rahmetlinin adını yeni yaptığımız ve yapımı devam etmekte olan kent müzemizin bir bölümünde hatırasını canlandırmak, hatırlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak anlamında nasıl çalışma yapabiliriz? bunları değerlendirmek için buraya geldik. Hem rahmetli Hamit Fendoğlu’nun ölümünün 40. yıl münasebeti ile bir rahmet dileyelim dedik. Tabi ki birde Türkiye’de herkesin alacağı bir ders var, 1980 öncesi özellikle faili meçhullerin Hamido hadisesi ile başlaması, kendisi ile birlikte torunu ve geliniyle birlikte meftun olmaları, şehit edilmeleri ve daha sonra bunlar gibi faili meçhul ile bombaların patlaması neticesinde epey insanımızı kaybettik. Rahmetli Hamido’da Malatya’mız ile özdeşleşmiş ve Malatya’da birlik beraberliğin tamsalı olan, gerek parlamento da Malatya’nın orada dik duruşunu sergileyen bir yapı ile Malatya’ya gelerek Belediye Başkanlığına aday olarak bütün siyasi partilerin bir araya toplanması da Malatya’nın kendisine duyduğu güvenin en güzel örneğidir. Biz Rahmetli Hamit Fendoğlu’nu şükranla yad ederken, eşlerine de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Onun hatırasını yaşatmak anlamında da Askerlik şubesinden devir aldığımız ve yapımı devam eden kent müzesinin bir bölümünde Hamido’nun hatıralarını yaşatmak anlamında onun kullanmış olduğu değerli eşya ve materyallerini de orada sergilemek istiyoruz. Ben Mukaddes ablamıza da sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum.Allah gani gani rahmet etsin” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren merhum Hamit Fendoğlu’nun eşi Mukadades Fendoğlu, “Yine her ölüm yıl dönümünde olduğu gibi bu 40’ıncı ölüm yıl dönümünü de unutmadınız. Sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür eden Hamit Fendoğlu’nun yeğeni Mehmet Fendoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,”Sevgili Başkanımız seçildiği günden bugüne kadar halkın içinde olup, vatanı ve milleti için şehit düşen tüm ailelerin yanında olduğu gibi rahmetli babamızın yine 40’ıncı ölüm yıldönümünde gerek mevlidimize katılıp, gerek bizzat eve gelerek Hacı Mukaddes Fendoğlu’nun elini öperek, icazetini almıştır. Kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün vermiş olduğu sevindirici bir müjde var, gelecek kuşaklara Malatya ve Malatya’mızı anlatmak için açılacak olan Kent Müzesi ile ilgili bir bölümünde de Şehit Hamit Fendoğlu’na bir köşe ayrılacağını müjdeledi. Bizde Şehit Hamit Fendoğlu’nu gelecek kuşaklara daha iyi anlatılması açısından elimizden gelen yardımı ve materyali kendisi ile paylaşacağımızı buradan ifade ediyorum. Yine şahsında bütün Battalgazi Belediye çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

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