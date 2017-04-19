Hamido’yu Mezarı Başında Andılar

Bombalı saldırı sonucu şehit edilen Malatya Belediyesi eski başkanlarından Hamit Fendoğlu, mezarı başında anıldı.

Bulgurlu Mahallesinde bulunan aile kabristanlığında düzenlenen anma törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Şefik Şengün, Malatya Belediyesi eski başkanlarından Naci Şavata, Hamit Fendoğlu’nun çocukları Adnan Fendoğlu, Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye meclis üyeleri ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Kuran’ı Kerim tilavetinin okunduğu anma töreninde Hamit Fendoğlu ve aile bireylerinin mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

Malatya için önemli bir değer

Hamit Fendoğlu’nun Malatya için çok önemli bir değer olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şefik Şengün, “Fendoğlu insanlık ve demokrasi için çok önemli işler yaptı. Yaptığı işler tarih kitaplarında onurlu bir şekilde yaşıyor” dedi.

Fendoğlu ailesinden teşekkür

Hamit Fendoğlu’nun unutulmamasının Fendoğlu ailesini de mutlu ettiğini belirten merhum Hamit Fendoğlu’nun yeğeni Mehmet Fendoğlu ise “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır seçildiği günden beri her yıl mezarı başına gelerek dualar etti. 39’ncu ölüm yıl dönümünde de sizler başkanımızı temsilen katıldınız. Sizlere ve Başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gürkan da ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bundan 39 yıl önce bombalı saldırı sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte vefat eden merhum Hamit Fendoğlu’nun kabrini ziyaret etti. Başkan Gürkan, “Hamido, bir demokrasi kahramanı ve aynı zamanda demokrasi şehididir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AKP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, İl Genel Meclisi Eski Başkanı Naci Şavata, Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Tuncer Bulgurlu ve Fendoğlu ailesinin bazı fertleri ile birlikte bundan 39 yıl önce bombalı saldırı sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte vefat eden Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu’nun kabrini ziyaret ederek, dua etti. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, merhum Hamit Fendoğlu’nun demokrasi şehidi olduğunu belirterek, “Hamido, 1919 kurtuluş savaşımızın başlangıcı olan tarihte doğmuş bir demokrasi kahramanı ve aynı zamanda demokrasi şehididir. Malatya’daki bilge kişiliği ile kanaat önderi ünvanını almış, Meclisteki çalışmalarıyla da demokrasi kahramanı olarak ifade edilmiş, Yassıada mahkemelerinde yargılanmış, daha sonra Malatya’da milli birlik beraberliğin temsilcisi olarak tüm siyasi partilerin ortak adayı olarak Malatya Belediye Başkanlığı yapmış, görev yaparken de ilk faili meçhul olarak bir suikastla torunu ve geliniyle birlikte şehit edilmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanının cennet olmasını niyaz ediyoruz. Geride kalanlara sağlık ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Malatya’mızın başı sağ olsun, kabrinde rahat uyusun. İnşallah kendisinin emanet ettiği bu güzel topraklarında Şehr’ül emini olarak görev yapan, onun açmış olduğu yolda ve çizmiş olduğu yön pusulasında vatandaşımıza ve milletimize hizmet etme gayreti ve çabası içinde hizmetlerimize devam ediyoruz. Kendileri vefat ettikten sonra yerine vekaleten bakan Naci Şavata beyefendi de aramızdalar. Ben bu vesile ile kendilerine de teşekkür ediyorum. Ben tekrar merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

İl Genel Meclisi Eski Başkanı Naci Şavata ise, “Belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kendileri kadirşinaslık gösterdiler. Hamido Malatya’da yeni bir sayfa açmış, Malatya’nın yiğit bir evladıydı. Başkanımın ifade ettiği ilk faili meçhul ve demokrasi kahramanıdır. Ben bu hassasiyetinden dolayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hamido anlatılmaz. Onunla birlikte çalışarak yaşama zevki aldım. Allah gani gani rahmet eylesin” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi