Hasar Belirleme İçin 2 Ekip

Geçtiğimiz Cumartesi akşam meydana gelen ve 3 kasabada etkili olan sel olayından dolayı zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Tarım İl Müdürü Ahmet Güldal, Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Erkenek, Kurucuova ve Sürgü Beldeleri’nde aşırı yağışlardan ve oluşan selden dolayı ekili alanlarda meydana gelen zararın tespiti için 2 ayrı ekibin bölgeye gönderildiğini belirtti.

Güldal,”Çalışmalara başladık. Ön incelemeler sürüyor. Özellikle fasulye ekiminin yoğun olduğu bölge, burası. Büyük ölçüde ürünü kaldıran üreticiler var. Ama bir kısmı yağmur başlayınca kaldıramamışlar. Yine elmayı kaldıramayan üreticiler de var. Bu zararlar İlçe Hasar Komisyonu tarafından belirlenecektir. Yardım gündeme gelebilir.”dedi.