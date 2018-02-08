Hava Kirliliği ‘Hassas’ Seviyede
Malatya merkezde hava kalitesi indeksi ‘hassas’ seviyesine geldi.
Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Çöşnük Mahallesi’ndeki hava kalitesi izleme istasyonundan alınan günlük (24 saatlik) ölçüm verilerine göre, hava kalitesinin ‘hassas’ seviyesine geldiği görüldü. 07.02.2018 Çarşamba günü saat 17.00’de alınan son 24 saatlik veriye göre; Partiküler Madde (PM10) ortalaması 104 mikrogram/metreküp olarak kayıtlara geçerek ‘hassas’ seviyesinde seyretti. Partiküler Maddenin (PM10) 24 saatlik ortalamasının AB üye ülkelerinde sınır değerinin 50 mikrogram/metreküp, ulusal sınır değerinin ise 60 mikrogram/metreküp olduğu öğrenildi.
En Tehlikelisi!..
5 temel kirletici için hava kalitesi indeksi hesaplanmaktadır. Bunlar; partikül maddeler (PM10), karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2) ve ozon (O3) dur. Partikül madde kirleticisi (PM10), tüm kirleticiler arasında en zararlı ve tehlikeli olanıdır. Solunum yolu ile alınan PM10 kirleticisine solunun sistemi direnç gösteremez, bu kirletici ciğerin derinliklerine kadar ulaşır ve nüfuz eder. Bu yabancı kirleticilerin vücuttaki organlarla reaksiyona girerek sağlık problemi meydana getirmeye başlar.
Ulusal Hava Kalitesi İndeksi Kesme Noktaları
Ulusal Hava Kalitesi İndeksi 24 saat ortalamasına göre Partiküler Madde (PM10) kesme noktaları ise şöyle :
İYİ : 0-50 mikrogram/metreküp
ORTA : 51-100 mikrogram/metreküp
HASSAS : 101-150 mikrogram/metreküp
SAĞLIKSIZ : 151-200 mikrogram/metreküp
KÖTÜ : 201-300 mikrogram/metreküp
TEHLİKELİ : 301-500 mikrogram/metreküp
Savaş BARIŞ, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Malatya son 5 yılda en az 10.000 kök ağaç kesildi en az diyorum oda tahminen söylüyorum Bostanbaşı Fahri kayahan Tecde Çilesiz vs vs buralar tamamen betona gömüldü kayısı cenneti memleketimiz yerle bir oldu Malatya tamamen koca bir şantiye ye döndü gerçekten rezalet bir memleket oldu kim ne derse desin Malatya bitti Hepimize geçmiş olsun !!..
Çevre yolu altinda tastepe melek baba sancaktar cirikpinari çoğu yerde devletin yardım kömürü sobalarda kullanilmakta nasil bi kömürse sarı kükürt gibi bi dumani var ve sis gibi yere çöküyor insanin genzini yakiyor önce dagitilan kömürün kalitesine bir baksinlar kış geldimi kapı pencere açamıyoruz iş kokusundan
Arabası olmayanı dövüyorlar bu şehirde. İnsanlar ekmek almaya bile arabasıyla gidiyor. Cebine üç kuruş koyan araba alıyor. Yürümeyi unuttu bu millet. Kimse işsizlikten ve parasızlıktan bahsetmesin bence.
Malatya neresinden tutarsanız tutun dökülüyor.İdareciler, yöneticiler hesaplarını kaç yıllık yaptıklarını yeni devlet hastanesinde gördük ,yaşıyoruz.Hastahanenin ACİL’inde bir sedyede üç kişi tedavi alıyor,muayene olmak isteyene yedi-sekiz gün sonraya randevu veriliyor.İnsanlar acilde kan verme sırası beklerken oturacak bir yer olmadığından düşüp kafası kırılıyor.. Trafik-eğitim-asayiş-yerel yönetim vs, vs.
Eski İŞKUR binasının arkasında ÖZALPER mahallesinde bir sitede hala çok kötü kömür yakıyorlar. Gören yok mu?