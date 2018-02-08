Hava Kirliliği ‘Hassas’ Seviyede

Malatya merkezde hava kalitesi indeksi ‘hassas’ seviyesine geldi.

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Çöşnük Mahallesi’ndeki hava kalitesi izleme istasyonundan alınan günlük (24 saatlik) ölçüm verilerine göre, hava kalitesinin ‘hassas’ seviyesine geldiği görüldü. 07.02.2018 Çarşamba günü saat 17.00’de alınan son 24 saatlik veriye göre; Partiküler Madde (PM10) ortalaması 104 mikrogram/metreküp olarak kayıtlara geçerek ‘hassas’ seviyesinde seyretti. Partiküler Maddenin (PM10) 24 saatlik ortalamasının AB üye ülkelerinde sınır değerinin 50 mikrogram/metreküp, ulusal sınır değerinin ise 60 mikrogram/metreküp olduğu öğrenildi.

En Tehlikelisi!..

5 temel kirletici için hava kalitesi indeksi hesaplanmaktadır. Bunlar; partikül maddeler (PM10), karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2) ve ozon (O3) dur. Partikül madde kirleticisi (PM10), tüm kirleticiler arasında en zararlı ve tehlikeli olanıdır. Solunum yolu ile alınan PM10 kirleticisine solunun sistemi direnç gösteremez, bu kirletici ciğerin derinliklerine kadar ulaşır ve nüfuz eder. Bu yabancı kirleticilerin vücuttaki organlarla reaksiyona girerek sağlık problemi meydana getirmeye başlar.

Ulusal Hava Kalitesi İndeksi Kesme Noktaları

Ulusal Hava Kalitesi İndeksi 24 saat ortalamasına göre Partiküler Madde (PM10) kesme noktaları ise şöyle :

İYİ : 0-50 mikrogram/metreküp

ORTA : 51-100 mikrogram/metreküp

HASSAS : 101-150 mikrogram/metreküp

SAĞLIKSIZ : 151-200 mikrogram/metreküp

KÖTÜ : 201-300 mikrogram/metreküp

TEHLİKELİ : 301-500 mikrogram/metreküp

Savaş BARIŞ, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com