Havalimanı Kavşağı’nda Kaza
Malatya’da tüp yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde bulunan havalimanı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Viyadüğü girişinde bulunan hava alanı kavşağında tüp yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 44 EE 418 plakalı otomobil sürücü Ramazan Dilbili, sıkıştığı yerden ihbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza sonrası tüp yüklü kamyonun sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken hurdaya dönen otomobil de çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
iha
Araba araba değil uçan teneke kapı üstü çıtalara bakın 3-4 cm araba takla atmadan tavan tabana yapışıyor. Bu araç italyada 1970 li yıllarda kullanılan fiat regeta modelinin makyajlanarak piyasaya sürülen modellerdir. Yani 70 lerin arabasını bize 90 larda yerli otomobil diye itelediler. Tamam kazada yapacak bir şey yok ama yeni model araçlardada yaralanma riskini en aza indiriyor. Pahalı onu alabilir mi diyecek arkadaşlara da bu araç 7-8 bin lira km ye 3-3,5 lt yakıyor tupte bunu ortalama 2,8 e düştüğünü hesap edersen buna yakıt yetiştiren yeni bir arabaya nasıl para bulamaz büyük çelişki. Öte yandan 20.000 lira gibi bir maliyete çok konforlu güvenli ve az yakan araçlar mevcut mesela opel vectra uzay kasa 1.9 dizel motorlu km yaklaşık 2.2 krş uakıyor vergisi yaşı itibariyle az ve araç hem çok sağlam hem çok konforlu daha bir çok markanın bunun gibi örneği var anlayacağınız eşşeği sağlam kazığa bağlamak şart neticede hiçbirşey can kadar kıymetli değil.
İşte bu yüzden düşük model ve genç sürücülerin trafik sigorta poliçeleri yüksek çıkıyor. Yüksek model araçlar ve orta yaş grubu sürücülerin trafik sigortası daha uygun!!!
Son iki haftadır bütün kazalar tofaşlarla yapılıyor. bir çözümü bir önlemi yok mu bu işin yetti artık.
Önlem varda 1 ayda 5 defa bozulan ve yedek parçası koç holding tarafından sağlanan bir tenekeyi kaldirmasina izin verilmez, depreme dayanıklı ev yapiliyorsa kazaya dayanıklı araçlarda var ülke olarak standart getirilir vergi indirilirse bu ülke vatandaslarida bu kuş serilerinden kurtulur
Çoğunda fren bile doğru dürüst tutmuyor …