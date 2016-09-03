Havalimanı Kavşağı’nda Kaza

Malatya’da tüp yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde bulunan havalimanı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal Viyadüğü girişinde bulunan hava alanı kavşağında tüp yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 44 EE 418 plakalı otomobil sürücü Ramazan Dilbili, sıkıştığı yerden ihbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Malatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası tüp yüklü kamyonun sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken hurdaya dönen otomobil de çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

iha