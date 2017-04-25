Havalimanı Kavşağında Kaza
Malatya’da havalimanı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya-Kayseri karayolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 44 NY 884 plakalı pikap ile 27 V 5989 plakalı kamyon havalimanı kavşağında çarpıştı. Kaza sonrası her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, pikap içerisinde bulunan Mehmet Murat Tuzcu (48) ve Ümit Servet (31) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
iha
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