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Malatya Haber -

Hazırlık Maçını Kaybetti

Hazırlık Maçını Kaybetti
  • 26.12.2015
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44 Malatyaspor, Tunceli Dersimspor ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. 

 
Yeşilyurt Sentetik Saha’da yapılan hazırlık maçında ilk yarıya iyi başlayan 44 Malatyaspor, beşinci dakikada takım kaptanı Kürşat’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise 44 Malatyaspor takım antrenörü Hakan Çalışkan, farklı bir kadro sahaya sürdü. İkinci yarı, büyük bir çekişmeye sahne olurken, gol sesi çıkmadı. 44 Malatyaspor, karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan 1-0 galip ayrıldı. 
 
44 Malatyaspor takım antrenörü Hakan Çalışkan,hazırlık maçı sonrasında bir değerlendirme yaparak,  “Yeni sezon hazırlıklarına yeni başladık. Erken bir hazırlık karşılaşması oynadık. Takım olarak hazır değiliz. Ama futbolcularım sahada umduğumdan daha iyi mücadele ettiler. Bütün futbolcularımıza şans verdik. Futbolcular, tam hazır olmamalarına rağmen ellerinden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalıştılar. Bu kapsamda da yeni sezona en iyi şekilde hazırlanarak, lige iyi başlamak istiyoruz” dedi.
  
Hazırlık karşılaşmasını TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Malatya Amatör Sporları Federasyonu Başkanı (MASKF) Seyfullah Özdemir ve iki takımın kulüp yöneticileri de izledi. 
 
 

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