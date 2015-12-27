“Hedef Dünya Birinciliği”

Malatya İnönü Üniversitesi (İ.Ü.) Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Tekno Park’ın 2013 Haziran ayında faaliyete geçeceğini belirtip, Turgut Özal Tıp Merkezi’nin karaciğer naklinde dünyada ikinci olduğunu, bu konuda 2015 dünya birinciliğini hedeflediklerini vurguladı. Rektör Çelik, ikinci üniversitenin master planını çıkardıklarını bildirdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, İnönü Üniversitesi bünyesinde yayın yapan Radyo Kampüs’ün konuğuydu.

İnanç Kara Ölmeztoprak’ın hazırlayıp sunduğu Panorama adlı programa konuk olan Çelik, İnönü Üniversitesi’nin hızla geliştiğini, tıp alanında sadece kendi öğrencilerini değil, aynı zamanda Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini de yetiştirdiğini ve hem İngilizce hem de Türkçe tıp eğitimi verdiklerini belirtti.

İnönü Üniversitesi’ndeki diş hekimliği, eczacılık, hukuk ve tıp fakültelerinin Türkiye’de ilk on beş bine giren öğrenci diliminden öğrenci aldığını kaydeden Çelik, başta sağlık alanı olmak üzere, mühendislik de dahil birçok alanda hızlı bir program değişimleri gerçekleştirdiklerini, yeni yöntem ve eğitim sistemlerini denemeye başladıklarını söyledi. Bu yıl içerisinde birçok fakültenin uluslararası akredite olma yarışına girdiğini belirten Çelik, halihazırdaki 650 öğretim üyesinden 20’sinin dünyanın farklı ülkelerinden bilim adamları olduğunu, bu durumun da üniversitenin uluslararası anlaşmasının önemli bir kanıtı sayılması gerektiğini vurguladı.

Tekno Park konusunda da detaylı bilgiler veren Rektör Çelik, Tekno Park binasının yüzde 70 oranında tamamlandığını, ancak bina inşaatı devam ederken geçici prefabrike bina içinde 5-6 şirketin şimdiden faaliyete başladığını aktardı. Tekno Park’ın geçtiğimiz ay bir sermaye artırımına gittiğinden söz eden Çelik, Tekno Park’ın bitmesi için 3 ile 3,5 milyon TL paraya ihtiyaç olduğunu; bunun 1 milyon TL’sini Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vereceğini, geri kalan 1,5 milyon TL’nin de üniversite tarafından karşılanacağını açıkladı. 100’e yakın şirketin yer aldığı Tekno Park’ın tam olarak faaliyete geçmesinin 2013 Haziran ayında olacağı öngörüsünde bulunan Prof. Dr. Cemil Çelik, söz konusu ortamda birçok buluşa, yeniliğe ve patente imza atılacağını söyledi.

“38 yıllık bir üniversitenin, kurumsal geçmişini yansıtan bir müzesinin olması gerekir” diyen Çelik, İnönü Üniversitesi kurumsal tarihçesini içeren bir müzenin yapılması ile ilgili çalışma başlattıklarını ve İnönü Üniversitesi’ne kısa zamanda bir müze daha kazandıracaklarını dile getirdi.

İnönü Üniversitesi’nin ‘Üstün Yetenekli Çocuklar Merkezi’ni ilk defa kuran üniversite olduğunu, İnönü Çocuk Üniversitesi’ni kurarak kurucu 12 üyeden birisi olduğunu, Konukevi Projesi’ni hayata geçirdiklerini, Yakıt ve Petrol Analizi Laboratuvarı’nın 2012 yılı içerisinde Türkiye’de yakıt analiz tahlillerini yapan yegane laboratuvar olduğunu, Turgut Özal Tıp Merkezi’nin karaciğer naklinde dünyada ikinci olduğunu, bu konuda 2015 dünya birinciliğini hedeflediklerini, Karaciğer Nakli Enstitüsü’nü kurduklarını, öz gelirlerini Türkiye’de hiçbir üniversitenin yapamadığı bir biçimde yüzde 39’lardan yüzde 54’lere çıkardıklarını, hastane ve döner sermaye gelirlerinin 3 kat arttığını belirten Çelik, “Bu çerçevede İnönü Üniversitesi’nin ‘girişimci üniversiteler’ listesinde ilk 10 içerisinde yer alabileceğini rahatlıkla ifade edebilirim” dedi. Rektör Çelik, toplumun sorunlarına çözüm üreten bir üniversite olarak rapor hazırlandığını ve bunun hem TÜBİTAK’a hem de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacağını kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Malatya’ya ikinci üniversite kazandırma projesi hakkında da bilgi verdi. “Nasıl bir üniversite olacağına ilişkin master planı çıkarmış bulunuyoruz” diyerek sözlerine başlayan Çelik, bu üniversitede su ürünleri ve ziraat fakültelerinin bulunacağını, çok modern bir kapalı spor salonu inşaatına başlandığını, atçılık kulübüne varıncaya kadar tarım ve biyoteknikle alakalı araştırmaların yapıldığı ve yüksek olasılıkla havacılıkla ilgili bir fakültenin de kurulacağını, atış alanı ve pistleri ile birlikte alt yapı hazırlıklarının tamamlanacağını, bu yönde ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemi vurgulayan Çelik, üniversitelerin değişen rollerine dikkat çekti. Öz kaynakların geliştirilmesi konusuna da giren Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, batıdaki üniversite kavramına değinerek, “Bazı üniversiteler öğretim üyelerinin 12 ay maaşını ödemiyorlar, 8 ay ödüyorlar. Diğer kısmını öğretim üyesi kendi yaptığı projelerle, yaz okulları ile sanayi-üniversite işbirliğiyle, danışmanlıklarla sağlayabiliyor. Bizde de böyle üniversiteler olabilir” diye konuştu.

Sözlerine, kampüste alışveriş merkezinin yapılma nedenlerini izah ederek devam eden Rektör Çelik, tüm kafeteryaların AVM’ye taşınacağı açıklamasında bulundu. Yukarıda 20 dükkan, aşağıda ise 2 bin 800 metrekarelik büyük bir market bulunacağını ifade eden Çelik, “Buradan alınacak 2 buçuk yıllık kira, o merkez için bugüne kadar harcanan parayı çıkaracaktır” şeklinde konuştu. AVM’nin, içerisinde zevkle oturulan, çay içilen, yemek yenebilen, bankaların, kitapevlerinin, eczanelerin, dükkanların olduğu bir mekan haline geleceğini ve büyük ihtimalle 2013 ilkbaharında hizmete gireceğini bildirdi.

Çelik, Kale ilçesinde yapımı devam eden otelle ilgili de açıklamalar yaptı. Söz konusu otelin, tamamı baraj manzaralı 60’a yakın odası ve 40 kişilik teknesi ile Malatya’nın prestij projesi olduğunu, hatta Fırat Üniversitesi’nin de toplantılarına ev sahipliği yapabileceğini, çünkü otel yerinin hem Malatya hem Elazığ havaalanlarına eşit mesafede bulunduğunu ifade etti. Kale Meslek Yüksekokulu’nun turizm ağırlıklı olacağını söyleyen Çelik, otel işletmesini üniversitenin yapacağını ancak karlılık oranı yüksek olursa marka değeri olan bir oteller zincirine kiraya verilebileceğini de kaydetti.

“İnönü Üniversitesi, bir yandan çalışma alanlarını geliştirirken bir yandan da kalitesini artırmaktadır” diyen Rektör Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karaciğer nakli, kardiyolojideki işler ve kullanılan ileri teknolojiler, bu alana bir marka değeri katacaktır. TÖTM’ye 2012 yılında kendi kazandığı öz geliri ile 26 buçuk milyon TL’lik alet ve cihaz alınmıştır. Bu sıradan bir başarı değildir.”

Çelik, ameliyathanelerin artan sayısından, tablet bilgisayar kullanım alanlarından, koğuş sisteminin terk edilmeye başlandığından bahsederek, “Turgut Özal Tıp Merkezi bölgede ve Türkiye’de alternatifi olmayan bir merkezdir. Sürekli bir biçimde ileriye giden ve hasta hizmeti, kalite ve işletmecilik açısından üniversite hastaneleri içerisinde rakibi olmayan böyle bir merkezle, iftihar edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.