“Hedefimiz 40 Puanın Üstüne Çıkmak”
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Kardemir Karabükspor karşısında aldıkları 3 puan için mutlu olduklarını ifade ederek, Atiker Konyaspor deplasmanından da galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.
Süper Ligde 23.haftayı 31 puanla 9’ncu sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 24. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’de geride kalan 23 hafta sonunda 8 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 31 puan toplayarak, haftayı 9’uncu sırada tamamladı.Kasımpaşa, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Antalyaspor’un puan kaybettiği haftaya önemli bir galibiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, haftayı kazançlı tamamladı.
Ligin 19.haftasındas sahasında Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup ettikten sonra Antalyaspor’a 3-1 kaybedip, Kasımpaşa ile 1-1, Bursaspor ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar, 3 hafta aradan sonra galip gelmeyi başardı ve alt sıralarla arasındaki puan farkını biraz daha açtı.
Takımın Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Kardemir Karabükspor karşısında aldıkları 3-1’lik galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
Gündüz, ligin 23.haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda oynadıkları Kardemir Karabükspor karşılaşmasında takımın iyi mücadele ettiğini belirterek, güzel bir futbolla, haklı bir galibiyet aldıklarını kaydetti.
Alt sıradaki takımların puan kaybettiği haftada Kardemir Karabükspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Gündüz, şunları söyledi:
“Ligde artık alınan her puanın önemi çok büyük. Biz, bir an önce istediğimiz puanları alıp, alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz. Bu nedenle Kardemir Karabükspor maçını kazandığımız için mutluyuz. Takım olarak daha iyi seviyeye geleceğiz.”
Gündüz, ligde 31 puanla 9’ncu sırada yer aldıklarına dikkat çekerek, “İyi gidiyoruz. Bundan sonra daha fazla puan kazanmamız lazım. Hedefimiz, ligde 38-40 puanın üstüne çıkmak. Önümüzde Atiker Konyaspor karşılaşmasını var. Zorlu bir maç daha bizi bekliyor. Bu karşılaşmaya Kardemir Karabükspor karşısında aldığımız galibiyetin moraliyle gideceğiz. Zorlu deplasmanda hedefimiz galibiyet. Ligde geriye kalan süreçte en az az iki, üç galibiyet daha almamız lazım. İnşallah istediğimiz puanları alırız ve ligi iyi bir şekilde tamamlarız” diye konuştu.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Orta saha ve forvet hattı arasında uyum çok kötü.Hücumda çoğalmak gibi bir dertleri yok.Hocada savunmaya ağırlık verince gol kısırlığı yaşıyoruz.Kanatlardan gelen olunca kale önünde orta yapacak adam arıyor.5-6 Maçta bir gelen bautaib in şansına kalıyor herşey.
Hedef çok küçük görünüyor ama gerçekçi hedef 9 puan eklersek 40 puan ile ligde kalırız.tabi gönül ister ki kalan 33 puanın 20sini alalım 🙂
Evet, kalan 10 maçta Galatarasay, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Başakşehir ibi takılarla oynayacağımız için 9 puan almayı hedefliyoruz. Yukarıda saydığımız takımlardan da 3 puan hedefliyorsak şampiyonluğun da en büyük adayı olur herhalde diye düşünüyorum.
Konya DÜŞMESİN FB Şampiyon olmasın Konya Bursa Antalya gibi takımlar düşmesin bunlar ligin renk katan takımlar . Diyeceksiniz GS BJK lımısın Malatya ve traktör tebrizi dışında tk tutmam
Ayrıca konyaspor besiktas macı dolaysyla stadn büýük bölümü cezalı mehmet özdilek son acklamasnda ligin en rahat takmlarndan biriyle oynayacagz dedi onlar bizden cekiniyor gibi ve yenilgi halinde sifo gönderilecek. Galiba futbolcular onu istemiyor hayrlısyla son darbeyi biz vurursak sonra ne yaparlarsa yapsnlar.
Alttaki hemen hemen her yakımın karabükle macı var yani her takıma 3 puan ekleyerek hesap yapmak lazım yani fark 10 yerine 6-7 gibi bu yüzden mutlaka konya ve fenere yenilmemeliz lazm icerde de alanya ve akhisarı yenersek son haftalara kalmadan isi bitiririz yoksa fikstürümüz cok zor son 3 haftaya garanyi girmeliyiz.
Yani 10 maçta 9 puan almayı mı hedefliyorsunuz?
11 maçta 6 puan hedefliyor arkadaş….
Hedef çok doğru, ben 7 puana’da razıyım. Bu takım nasıl buralarda inanamıyorum. Defans ve Halid hariç takımda bir şey yok. Sağolsun Adem yüzünden her maçta bir kişide eksik oynuyoruz.Takımı 100 bin Euroluk adamlar sırtlıyor, milyon Euroluklar ortada yok, Eğer ligde kalırsak, milyon eurolukları göndermemiz mümkün değil, adamlar garanti parayı bırakmazlar. Dolayısıyla seneye Berk,Gökhan, Mustafalarla oynyacağız. Karpuzcu Farnolle’yi bile yollayamayacağız. 12-13 Milyon euro çöp oldu.
Kötümsersin diyenlere hatırlatayım, ilk yarı bittiğinde Diallo,Dia,Barazite, Farnolle’ye kulüp bul dendiğinde, ne olduğunu hatırlasınlar.
Geçen yıl kadrosu sağolsun, Ertaç, Buğra, Sadık, Murat Yıldırım, Murat Akça, Azubuike, Pereria Takımımı sırtaladılar. Dialiba bile Dening, Adem, Turgut’tan çok daha iyiydi.
Mina bile Murat Akça’dan iyi değil. As kaleci diye alınan Farnolle, Ertaç’ın sol bacağı bile etmez.