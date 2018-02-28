“Hedefimiz 40 Puanın Üstüne Çıkmak”

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Kardemir Karabükspor karşısında aldıkları 3 puan için mutlu olduklarını ifade ederek, Atiker Konyaspor deplasmanından da galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Süper Ligde 23.haftayı 31 puanla 9’ncu sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 24. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de geride kalan 23 hafta sonunda 8 galibiyet, 7 beraberlik, 8’de mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 31 puan toplayarak, haftayı 9’uncu sırada tamamladı.Kasımpaşa, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Antalyaspor’un puan kaybettiği haftaya önemli bir galibiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, haftayı kazançlı tamamladı.

Ligin 19.haftasındas sahasında Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup ettikten sonra Antalyaspor’a 3-1 kaybedip, Kasımpaşa ile 1-1, Bursaspor ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar, 3 hafta aradan sonra galip gelmeyi başardı ve alt sıralarla arasındaki puan farkını biraz daha açtı.

Takımın Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Kardemir Karabükspor karşısında aldıkları 3-1’lik galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Gündüz, ligin 23.haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda oynadıkları Kardemir Karabükspor karşılaşmasında takımın iyi mücadele ettiğini belirterek, güzel bir futbolla, haklı bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Alt sıradaki takımların puan kaybettiği haftada Kardemir Karabükspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını dile getiren Gündüz, şunları söyledi:

“Ligde artık alınan her puanın önemi çok büyük. Biz, bir an önce istediğimiz puanları alıp, alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz. Bu nedenle Kardemir Karabükspor maçını kazandığımız için mutluyuz. Takım olarak daha iyi seviyeye geleceğiz.”

Gündüz, ligde 31 puanla 9’ncu sırada yer aldıklarına dikkat çekerek, “İyi gidiyoruz. Bundan sonra daha fazla puan kazanmamız lazım. Hedefimiz, ligde 38-40 puanın üstüne çıkmak. Önümüzde Atiker Konyaspor karşılaşmasını var. Zorlu bir maç daha bizi bekliyor. Bu karşılaşmaya Kardemir Karabükspor karşısında aldığımız galibiyetin moraliyle gideceğiz. Zorlu deplasmanda hedefimiz galibiyet. Ligde geriye kalan süreçte en az az iki, üç galibiyet daha almamız lazım. İnşallah istediğimiz puanları alırız ve ligi iyi bir şekilde tamamlarız” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi