“Hedefimiz Malatya’da Yeni Bir Rekor”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımıyla yapılan AKP Malatya 6.İl Kongresinde yeniden başkanlığa seçilen AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kâhtalı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat beraberinde AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Av.Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, AKP Yeşilyurt İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kâhtalı’ya yeni dönem için başarılı dileklerini sundu.

“HEDEFİMİZ MALATYA’DA YENİ REKORLAR KIRMAKTIR”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kâhtalı, “Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekillerimizle birlikte Genel Merkezimizle olan diyaloglarımız, kamuoyunun takibi ve bilgilendirilmesi, sosyal medya ve diğer bütün alanlarda çok yönlü çalışmalarımızı yüzümüzün akıyla sürdürmekteyiz. Onur ve erdem anlayışını ayakta tutmaya, var oluş gayemizi unutmadan Allah’ın rızasını kazanmak için gayret sarf ediyoruz. 2019 yılındaki hem yerel hem de genel seçimler olacağı için çok önemli bir sürece giriyoruz. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar ve kurulan planları hepimiz yakından görüyoruz.Millet olarak birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın dışındaki terör örgütleriyle mücadele tüm hızıyla devam ederken ekonomik büyümeyi de aynı oranda sürdürmekteyiz.Malatya’da ise Cumhurbaşkanımızın teveccühü sayesinde hem Bakanımız var hem Genel Başkan Yardımcımız var bunun yanında Milletvekillerimiz ve de %70 oranında Cumhurbaşkanımıza teveccüh söz konusudur.Bizim amacımız bu desteği daha fazla artırmaktır, partimizdeki her arkadaşımızın bugüne kadar üzerine düşen görevi yaptığı gibi bundan sonrada yapacağına inanıyorum. Önümüzdeki süreçte 13 İlçe Belediyesi birde Büyükşehir Belediye seçimleri olacak, bizler bu seçimlerden de alnımızın akıyla çıkmak adına mücadele edeceğiz. Belediye Başkanlığı için adaylar çıkacak, bizler teşkilatlar olarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Merkezimizin ortaya koymuş olduğu kararları uygulayacağız ve en doğru kararı vermek içinde çalışacağız. Bu süreci en doğru şekilde yönetmeye gayret edeceğiz, kimseyi küstürmeden, kırmadan, incitmeden kardeşlik hukuku çerçevesinde dava bilinci içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar emeklerini esirgemeyen tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bizim tek hedefimiz; Malatya’da yeni bir rekor kırmaktır” dedi.

“YEŞİLYURT BELEDİYESİ HİZMETLERİYLE GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR, YÜZÜMÜZÜ AK EDİYOR”

İl Başkanı Kahtalı, Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden gurur duyduklarını ifade ederken şunları söyledi:

“Yeşilyurt Belediyesi yapmış olduğu yatırımlar, açtığı yollar, yeni sosyal yaşam alanları, sosyal, kültürel, eğitim ve çevresel projeleriyle Türkiye’de örnek olan bir Belediyemizdir. Hacı Uğur Polat Başkanımız yaptığı hizmetlerle göğsümüzü kabartıyor, yüzümüzü ak ediyor.Son olarak ‘Keşke’ projesinden dolayı Cumhurbaşkanımız tarafından ödüle layık görülmesi Malatya’nın tanıtımı açısından önemli bir kazanım oldu, Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum.Bu ödül hem insani hem de İslami noktada üzerimize düşen görevi şehrül emin olmanın gerekliliğini yerine getirmiş olmakla beraber AK Partimizin de neyi amaçladığı, neye hizmet etmiş olduğunu tüm dünyaya göstermiş oldu.Başkanımızın hem il hem de ilçe teşkilatına verdiği destek ortada, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“HAKAN KÂHTALI BAŞKANIMIZ HEYECANIYLA HEPİMİZE ÖRNEK OLDU”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise AKP İl Başkanlığına yeniden seçilen Hakan Kâhtalı’ya yeni dönemde başarılar dilerken, “ Bizi güzel bir ortamda ağırlayan İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Geride kalan üç yıllık süreçte kentimizdeki koordinasyonu en güzel şekilde sağlayan Hakan Başkanımız yerel ve genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandum olmak üzere çok önemli seçim dönemleri yaşadı ve takımın başındaki isim olarak ta heyecanı ve motivasyonuyla bizlere örnek oldu. Başkanımızın geçmişte yaptıkları gelecekte yapacaklarına örnek teşkil edecektir.2019 yılında çok önemli seçim dönemleri yaşayacağız, böylesine kritik bir döneme sistemi oturmuş bir teşkilat yapılanmasıyla girecek olmak önemli bir avantajdır.Başkanımız Hakan Kâhtalı ve Yönetim Kuruluna yeni dönemde başarılar diliyorum” dedi.

“HAKAN BAŞKANIMIZ ARTIK USTALIK DÖNEMİNDEDİR”

AKP Yeşilyurt İlçe Başkanı Av.Muhammed Emin Yalçınkaya ise, “İl Başkanımız Hakan Kâhtalı ve Yönetimine yeni dönem için başarılar diliyorum. Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci’nin İl Başkanlığı döneminde Başkan Yardımcısı olan ardından üç yıldır il başkanlığımızı sürdüren Hakan Başkanımız çıraklık ve kalfalık döneminden sonra ustalık dönemindedir. Başkanımızın bugüne kadar sergilediği başarılı çalışmaları yeni dönemde de ortaya koyacağına yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kâhtalı’ya günün anısına ‘elif-vav’ tablosu hediye edildi.

Bülten- malatyahaber.com