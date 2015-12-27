Hentbol Temsilcimiz Galip
Türkiye Hentbol Federasyonunca organize edilen Hentbol Erkekler 2.Lig D Grup maçında Malatya Türkiyem İlköğretim Okulu Spor, Elazığ Karakoçan Spor’u 38-31 yendi.
İnönü Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Turgut Sezgin, Şeref Uslu hakem ikilisi yönetti.
Karşılaşma boyunca üstün oyun sergileyen Malatya temsilcisi, Elazığ temsilcisini 38-31 yenmeyi başardı.
HABER: Mehmet GÖRESİYE
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