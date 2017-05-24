“Her Platformda Tarımın Yanında Olacağız”

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Malatya Tarımının Güncel Sorunları Üzerine Fikir Teatisi’ başlıklı toplantı, İnönü Üniversitesi Battalgazi Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Battalgazi MYO Müdürü de olan Ziraat Mühendisleri Malatya Şubesi Başkanı Doç. Dr. Orhan Gündüz’ün ev sahipliğindeki toplantı boyunca Malatya’nın tarımsal değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve bu alandaki sorunların çözümü konusunda yürütülmesi gereken faaliyetler ele alındı.

Doç. Dr. Gündüz: Sorunlar, güçbirliği yapıldığında daha rahat aşılır

Geniş katılımlı toplantının açılış konuşmasını yapan Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Doç. Dr. Orhan Gündüz, her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanındaki sorunların çözümünde de sektör paydaşlarının birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, “Sorunlar güç birliği yapıldığında daha hızlı çözüme kavuşturulur. Her kurum kendi sorumluluk alanını yönetmenin yanı sıra, aynı alandaki diğer kurumlarla, paydaşlarla iletişim ve işbirliği halinde olduğunda, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduğunda hem nitelik, yani hizmet kalitesi, hem de nicelik gelişecektir. Bugün burada Malatya’ya hizmet eden tarım ve hayvancılık sektörünün tüm paydaşları ile bir araya gelerek, hizmet üretmekle mükellef olduğumuz alanların güncel sorunları ve çözüm önerilerine dair bir düşünce ve bilgi paylaşımında, fikir teatisinde bulunalım istedik. Zaman ayırarak, davetimize icabet ettiğiniz için, gösterdiğiniz hassasiyetiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya’nın ekonomik yapısının tarımsal boyut bağlamında önemli bir güce karşılık geldiğini belirten Doç. Dr. Orhan Gündüz, başta kayısı olmak üzere Malatya tarımının kronik ve geçici nitelikteki bazı sorunlarının çözümü konusunda inisiyatif geliştirmenin önemine vurgu yaptı.

“Birlikte hareket etmek sinerji yaratacaktır”

Tarımın söz konusu olduğu her platformda tarımdan yana tavır alacaklarını ifade eden Doç. Dr. Orhan Gündüz, “Sürdürülebilir çevre anlayışının hayata geçirilmesinin ön koşulu tarımsal ve çevresel değerlerin korunmasıdır. Bu değerlerin korunması için, tarımsal varlığımızın geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi yolunda hizmet etmenin çabası içindeyiz. Sektörün tüm paydaşları ile birlikte hareket ederek Malatya için tarımda ortak aklın yaratacağı sinerjiye dikkat çekmek istiyoruz” diye konuştu.

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdoğan: Fiyat istikrarı konusunda etkili olamıyoruz

Daha sonra konuşan Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, bu yılki kayısı rekoltesinin yüksek olduğunu belirterek, rekoltenin yüksek olmasının düşük fiyat sonucunu da doğurduğunu kaydetti. Erdoğan, “ Biz bu konuda bir noktaya kadar karar verebiliyoruz ama sorunları dile getirip çözüm yolları iletip onu paylaşabiliyoruz. Ancak pazarlama ve fiyat istikrar oluşması konusunda maalesef etkili olamıyoruz” ifadelerini kullandı

Tarsim Bölge Müdürü Doğan: Kayısıda, bu yıl meyve dökümü çok fazla

TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan ise bu yıl kayısıda yaşanılan fizyolojik hasarın neden TARSİM tarafında karşılanmadığı hakkında bilgi verdi. Doğan, “TARSİM ölçülebilir parametrelerle çalışıyor, bizim teminat altına aldığımız riskler belli. İki paket halinde çalışıyoruz bunlarda bir tanesi dolu diğeri ise isteğe bağlı don sigortası. Bu hasarların dışındaki meyve dökümleri ve meyvenin olmayışı TARSİM’in sahasında değil. Bu yıl meyve dökümü çok fazla. Özelikle yüksek kesimlerde buna daha çok görüyoruz” diye konuştu.

MAHTAP Başkanı Akın: Daha çok icraat içerikli çalışmalar yapmalıyız

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın da, konuşmasında, tarım ve hayvancılık sektörüne ait sorunların masaya yatırıldığı bu tür organizasyonların faydalı olmakla birlikte, daha fazla icraat içerikli çalışmalar yapılması zorunluluğu olduğunu kaydetti. Akın, “Toplanıp konuşuyoruz, ama iş icraata geldi mi, 20 kişi davet ediyoruz, 3 kişi geliyor” dedi.

Toplantının alt başlıklarını ise, kayısı yetiştiriciliği ve pazarlaması alanındaki sorunlar, sulama yatırımları, örgütlenme, üretici ve yetiştirici birliklerinin yetkilerinin yetersizliği, organik ürünlerde yaşanan sıkıntılar, sigorta, borç erteleme, risk yönetimi, kırsal göç, kurumlar arası işbirliği oluşturdu. Bazı konularda eleştirilerin de yapıldığı toplantıda, sorunların çözümü konusunda siyasi kurum ve temsilcileri ile bürokrasi üzerinde baskı oluşturulmasının gerekliliği de gündeme getirildi.

Kimler Katıldı?

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanlığı tarafından tarım ve hayvancılık sektörünün paydaşları ile istişare amacıyla düzenlenen toplantıya, Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Doç. Dr. Orhan Gündüz, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Yıldırım, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, Malatya Pancar Ekicileri Kooperatifi (Pankobirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Şerefhanlı, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı İhsan Akın, Battalgazi Ziraat odası başkanı Mehmet Başer, Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boyraz, Pütürge Ziraat odası Başkanı Kürşat Ayaydın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Projeler Dairesi Başkanı Hilmi Öksüztepe, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, Kırımızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, Beyaz Et Üreticileri Birliği Başkanı Serdar Yıldız, Organik Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Tursun, Ziraat Mühendisleri Malatya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ, Gülşen Özkanlı, Fuat Yetkin, İsmail Diken, Battalgazi MYO Müdür Yardımcısı Cumali Aydoğan ve Battalgazi MYO Genel Sekreteri Sabri Elmas katıldı.

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