‘Her Yağışta Böyle..’

Malatya’da her yağmur yağışında iş yerlerini su basan matbaa çalışanları, yolda rögar kapağını açarak, iş yerinin su basmaması için pompa ile kanaldan su boşalttılar.

Malatya merkez Mimar Sinan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren, günlük Yenimalatya Gazetesi’nin de yayınlandığı matbaayı, her yağmur yağışı sonrasında caddede geçmekte olan kanalizasyon sisteminin yetersiz kalarak iş yerini su basması nedeniyle, iş yeri sahipleri bu kez yoldaki rögar kapağını açarak, kanaldaki suyu motorlu pompa yardımı ile boşalttılar.

Daha önce iş yerinin su basması nedeniyle makine parkı ve baskı malzemelerinin zarar görmesi üzerine her yağmur yağışında kanalizasyon rögor kapağını açarak suyu dışarı boşaltan iş yeri çalışanları, Malatya Belediyesi’ne caddeden geçen kanalizasyon borularının büyütülmesi için yaptıkları talebe şimdiye kadar bir cevap verilmediğini belirttiler.

Matbaa çalışanlarının kanaldan su boşaltması ilginç görüntülere neden oldu.