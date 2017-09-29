“Her Zaman Her Türlü Yanındayız”

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Gürkan, “Siyasi partiler demokrasimizin temel unsurlarıdır” dedi.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Muhittin Ertüzün, Ahmet Turan Levent, Kasım Küllü, Ahmet Atilla ve Yasin kaya ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “BBP Malatya İl Başkanı başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerini burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendileri yeni seçilmiş olmaları hasebiyle kendilerine başarılar diliyorum. Siyasi partiler demokrasimizin temel unsurlarıdır. Siyasi partilerin çokluğu ve demokrasi alanında ki faaliyetleri aynı zamanda demokrasinin kökleşmesini ve kurumsallaşmasının en temel özelliklerinden bir tanesidir. Büyük Birlik Partisi de kurulduğu günden bu yana vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü hususunda, milletin kardeşliği noktasında, Cumhuriyetimizin ve devletimizin temel değerleri noktasında, hep hassasiyet göstermiştir. Rahmetli olan Merhum Muhsin Yazıcıoğlu başkanımıza da bu vesile ile Allah’tan rahmet diliyorum. Kendileri bizim okul dönemimizde arkadaşımızdı, kendisiyle dostluğumuz da vardı. Şu anda aile fertleriyle görüşüyoruz. Onun kurduğu parti olan BBP’nin il yönetimine yeni görevlerinde başarılar dilerken, kendilerini kutluyorum” dedi.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş ise, Başkan Gürkan’ın başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, “Selahattin başkanımızın ziyaretine geldik. Göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz. Kendisine Malatya’ya yaptığı hizmet için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çalışmaları dört dörtlük. Sayın başkanımızın her zaman ve her türlü yanındayız. Kendisinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Bülten