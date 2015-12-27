İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saffet Sancaklı, 33 yılda bir yaz aylarına denk gelen Ramazan Ayı’nın kıymetinin iyi bilinmesi gerektiği ifade ederek, “Böylesi şanslar herkese nasip olmaz, iyi değerlendirmek lazım” dedi.

Malatya Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen Aspuzu’da Ramazan Geceleri programına konuk olan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saffet Sançaklı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ sözünü hatırlatarak, “Oruç ibadeti farklı bir ibadettir” dedi.

“Ramazan ayı” adlı bir konuşma yapan Prof. Dr. Sancaklı, “Oruç, Allah’ın bize verdiği en büyük ibadetlerden biridir. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Orucun bize farz oluş nedeni bir şeyin kıymetini bilmemiz içindir. Oruç tutan insan, açın halinden anlar, nimetlerin kadrini kıymetini bildirir. Bir şeyden uzak duracaksın ki onun kıymetini anlayasın. Biz insanlar öyleyiz, kaybettikten sonra onun değerini anlıyoruz. Oruç tutan bir insan bir bardak suyun ve bir parça ekmeğin ne kadar değerli olduğunu biliyor.

Özellikle her 33 yılda bir denk gelen yaz ayı orucu. Bu herkese nasip olmaz. Bizlere nasip oldu kıymetini bilelim” dedi.