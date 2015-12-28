Heyelan Bölgesine Destek

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir İlçesi Gücük Mahallesi’nde meydana gelen heyelan sonrası yardım elini uzattı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalisazyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, geçtiğimiz günlerde Doğanşehir İlçesi Gücük Mahallesi’nde meydana gelen ve iki kişinin yaralanmasına neden olan heyelan bölgesini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile birlikte alanı gezen Dr. Özdemir, yetkililerden detaylı bilgiler aldı. İçmesuyu şebeke hattının zarar görmesi nedeniyle MASKİ ekiplerinin hattı yeniden döşemek için anında müdahale ettiğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, ilk andan itibaren içmesuyu ve kullanma suyu ihtiyacının tankerler ile giderildiğini kaydederek, içmesuyu şebeke hattı döşeme çalışmalarının 17.06.2015 Çarşamba günü tamamlanacağının altını çizdi. Dr. Özdemir, ayrıca mahallede ikamet eden vatandaşların mağdur olmamaları için 4 adet bayan tuvaleti, 4 adet bay tuvaleti, 4 adet bayan duş kabini ve 4 adet erkek duş kabini bölgeye götürdüklerini belirterek, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın talimatları ve katkılarıyla Gücük Mahallesi’ne zarar gören içmesuyu şebekesinin yenilenmesi ve vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. İlk etapta tankerler ile içmesuyu taşıdık. 4 adet bayan tuvaleti, 4 adet bay tuvaleti, 4 adet bayan duş kabini ve 4 adet erkek duş kabini bölgeye götürdük. Gün içerisinde içmesuyu şebeke hattını tekrar yenileyeceğiz ve mahallemizin kullanımına sunacağız. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır adına, Gücük Mahallesi sakinlerine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.