Hırsızlıktan 4 Tutuklama

İlçede 2 ayrı eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı ve gönderildikleri adliyece tutuklandı.

İlçenin Aktepe Mahallesinde 33 yaşındaki G.G. ile 35 yaşındaki D.Ö.ye ait evden iki av tüfeğinin yanı sırda çeşitli eşyaları çaldıkları gerekçesiyle 19 yaşındaki İ.Ş., 17 yaşındaki E.Ş., 19 yaşındaki T.A., 20 yaşındaki T.A. ve 19 yaşındaki Y.A. polis tarafından yakalandılar. Çaldıkları eşyaların bir kısmını satan şüphelilerden E.Ş. adliyece serbest bırakılırken, diğer 4ünün tutuklandığı bildirildi.

Bu arada, hırsızlık malları satın aldıkları gerekçesiyle B.M., A.T., A.İ., A.D. ve T.G. adlı şahıslar hakkında da Hırsızlık Malı Satınalma suçlamasıyla işlem yapıldığı, bu kişilerin serbest bırakıldığı belirtildi.