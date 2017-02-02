‘Hızlı Tren’de Malatya’dan Bahis Yok!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın, Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, hurriyet.com.tr’de yeralan habere göre, Malatya’nın yıllardır gündeminde olan ‘hızlı tren’in bakanın gündeminde olmadığı anlaşılıyor.

hurriyet.com.tr’de ‘Bakan Açıkladı: İhaleye Çıkıyor’ başlıklı haberin ‘yapılan ve yapımı devam eden demiryolu projeleri’ görselinde, Malatya’nın da 2023 yılına kadar yapılacak YHT demiryolu hatları içerisinde bulunduğu görülürken, bakanın açıklamalarında Malatya’ya ilişkin herhangi bir bilgi yeralmıyor.

Söz konusu haberin bir bölümü şöyle:

“..TÜRKİYE’nin, Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 8’inci Yüksek Hızlı Tren (YHT) işletmecisi konumuna geldiğini belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Edirne’den Karsa kadar YHT ile ulaşım hedeflediklerini söyledi. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul YHT hattının Pendik’e kadar hizmette olduğunu hatırlatan Bakan Arslan, “Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul çalışıyor. Ankara-Sivas YHT hattında inşaatına başlamadığımız kısım yok. Üst yapısı için ihale süreçlerini başlattık. Hedef, 2018 sonunda İstanbul’dan Sivas’a Ankara üzerinden kesintisiz ulaşım” dedi.

ANKARA-İZMİR İNŞA HALİNDE

Arslan, Türkiye’nin 3 büyük şehrinden ikisini buluşturacak Ankara-İzmir YHT Projesi’nde de inşaat ihalesi yapılmayan kesim kalmadığını belirterek, 2019’da Ankara-İzmir YHT hattını da tamamlamak istediklerini dile getirdi. YHT projelerinin yanı sıra Hızlı Tren projelerinin de sürdüğüne işaret eden Bakan Arslan, Konya-Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinde, Konya-Karaman ile Adana-Gaziantep arasında inşaat çalışmalarının devam ettiğini, Konya-Karaman hattını yıl sonuna kadar hizmete almayı öngördüklerini söyledi. Arslan, ihale süreci devam eden Sivas-Erzincan hızlı tren projesinin birinci kısmı olan Sivas-Zara hattının ihale sürecinin sürdüğünü, Yerköy’den Kayseri’ye çalışmaların devam ettiğini belirtti…”

Bakan Arslan’ın Malatya’yı ağzına almadığı açıklamalarına ilişkin haberin tamamını, hurriyet.com.tr’ye aşağıdaki adresten ulaşarak okuyabilirsiniz:

http://www.hurriyet.com.tr/halkali-kapikule-ihaleye-cikiyor-40353109

“MALATYA ASLINDA YOKTU!.”

Malatya’nın hızlı tren projesine dahil edilmesi, 2011’den beri Malatya’nın gündeminde. Dönemin iktidar partisi milletvekilleri konuyu zaman zaman gündeme getirmelerine karşın, bir ara Malatya’daki TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nün kaldırılması gündeme gelmiş, yoğun çabalar sonucu bu durum engellenmişti.

2010 yılı 12 Eylül’ünde yapılan Anayasa Referandumu öncesi Malatya’da açıklama yapan dönemin AKP İl Başkanı Mustafa Şahin, hızlı tren için çalışma yaptıklarını ifade etmişti.

2012 yılında Malatya’da basın mensuplarıyla sohbet toplantısında konuşan dönemin AKP Milletvekili Ömer Faruk Öz, 2013 yılında Malatya’ya hızlı tren konusu ile ilgili fiziblite çalışmalarına başlanacağının kendilerine iletildiğini söylemişti.

2012’de AKP’deki bir halk gününde konuşan AKP Milletvekili Öznur Çalık, “2023 programında var olan hızlı tren projesi hızlı şekilde gidiyor. Saatteki hızı 160 kilometre olacak hızlı tren güzergahında Malatya’da var. Bölgenin ve orta doğunun bağlantı yolu olacak hızlı trenin merkezi Ankara olacak ve Sivas, Malatya ve Diyarbakır’a kadar uzanacaktır. Hızlı terinin Malatya’dan da geçecek olması avantajdır”demişti.

2013 ve 2014 yıllarında TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nün kapatılacağı bilgileri Malatya kamuoyunu meşgul ederken, bakanla görüşen AKP Malatya milletvekillerinden Ömer Faruk Öz, “Sayın bakan, Malatya’nın hızlı tren hizmetinden yararlanmasına ilişkin projelerin en kısa zamanda bitirilip, 2015’de ihaleye çıkarılacak aşamaya gelineceğini söyledi. Yolcu potansiyeli yüksek olan Malatya- Baskil güzergahında Raybüs konusunun yanı sıra diğer konularda da çalışma yapılması, bölgenin bazı birimlerinin Adana’ya naklinin durdurulması konusunda TCDD ilgililerine talimat verdi.” açıklamasını yapmıştı.

Hızlı tren konusu Malatya’da sık sık gündem olurken, 18 Ocak 2015’de AKP’nin Malatya 5. Olağan İl Kongresi’ne katılan dönemin Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan, daha önce yapılan açıklamaların aksine, Malatya’nın hızlı tren projesinde olmadığını, ancak kendilerinin kendilerinin 2023 yılında bitirilecek projeler arasına aldıklarını şu sözlerle ifade etmişti:

“Hızlı tren ile ilgili talebiniz var, biliyorum. Bununla ilgili uygulama projenin yapım çalışmalarına başladık. 2023 yılı perspektifinde 2023 vizyonunda olan bir projemiz. Aslında bu bizim ulaşım ile ilgili şuramızda alınan bir karar değildi. Onunda söylüyeyim size. Ama bizim Malatya’nın önemini bilmemizden dolayı Malatya’mızın gerçekten ne kadar güçlü bir destek verdiğini bilmemizden dolayı biz 2023 yılına kadar bitireceğimiz projeler arasına aldık. İnşallah yapım projesini de en kısa sürede tamamlayacağız. Demiryollarının Malatya sınırları içerisinde 250 kilometreye yakın demiryolu güzergahı var. Bu yolları baştan aşağı yeniledik.”

Hızlı treni en son 25 Ekim 2016 günü konuşan AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, hızlı tren Malatya-Sivas etüt projesinin yapıldığını Malatya-Elazığ etüt projesinin de 1-2 ay içerisinde yapılacağını belirterek şunları söylemişti:

“Çok önemli gördüğümüz, özellikle Malatya ve bölgenin gelişimi için katkıda bulunacağını bildiğimiz, geçtiğimiz dönemlerde ‘Türkiye’nin dört bir yanını demir ağlarla ördük’ cümlelerini AK Parti iktidarına kadar maelesef inkitaya uğratan bir süreç yaşamıştık. Devlet demiryollarındaki kat etmiş olduğumuz yol hepinizin bilgisinde, tüm Türkiye’de hem demiryollarının hem de hızlı trenlerimizin işlevsel hale getirildiğini biliyorsunuz. Bu vesileyle çok önemli bir süreç yürüttük. Malatya’nın da hızlı trene kavuşmasını canı gönülden arzuladık. Bu vesileyle de Malatya-Sivas hızlı tren yolu etüt çalışması 125 kilometre uzunluğunda saatte en az 200 kilometre hızla gidecek trenlerin işletilmesi için etüt ihalesi yapıldı. Etüt ihale bedeli 17,3 milyon TL ve koridor ve güzergah belirleme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu etüt çalışmalarımız 2017 yılı itibariyle bitecek. Fakat bu sadece burada bitmeyecek. Malatya’dan sonrada Malatya-Elazığ arası 84 kilometre uzunluğunda demiryolunun etüt ihalesi 1-2 ay içerisinde tamamlanmış olacak. İnşallah hızlı trenlerle en kısa zamanda, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 2023’e kadar buluşmuş oluruz diye umut ediyorum.”

Çalık’ın bu açıklamaları üzerine, CHP Milletvekili Veli Ağbaba 27 Ekim 2016’da yaptığı açıklamada, hızlı tren konusunda Malatya ile dalga geçildiğini söylemiş ve şöyle demişti:

“2014 yılı Nisan ayındaki yaptıkları açıklamada, ‘Ulaştırma Bakanımız ile heyet olarak yapmış olduğumuz görüşmede, bu da ilk kez söyleniyor, mayıs ayında hızlı trenin proje ihalesini de yapıyoruz’ şeklinde konuşanların, 2016 Ekim ayında hızlı tren hattı etüt projesinin 2017 yılı içerisinde tamamlanacağı açıklaması Malatyalılar ile dalga geçmekten başka bir şey değildir.”

malatyahaber.com- hurriyet.com.tr